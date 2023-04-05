Şüphe:

Korku üretmez…

Şüphe:

Kaygı üretmez…

Şüphe:

Endişe üretmez…

★

Şüphe:

Tedbir aldırır…

Şüphe:

Sorgulatır…

Şüphe:

Araştırtır…

★

Korku:

Panikletir…

Endişe:

Kalbi ve zihni yorar…

Kaygı:

Sakin düşünceyi ve sabrı öldürür…

★

“Uyarı” adı altında yapılan…

“Erdoğan bu seçimi de kazanır çünkü Millet İttifakı şu, şu, şu yanlışları yapıyor” demek uyarı değil…

“Erdoğan bu seçimi de kazanır çünkü ne yapar eder oy çalarlar” demek uyarı değil…

“Bu YSK ile Millet İttifakı bu seçimi kazanamaz” demek uyarı değil…

“Muharrem İnce’nin alacağı oylar Kılıçdaroğlu’nun ilk turda seçilmesini engelleyecek” demek de uyarı değil…

★

Zira…

Bu tarz anlatımlar…

Ve kullanılan dil:

Endişe yaratıyor…

Kaygı yaratıyor…

Korku üretiyor…

★

Bir yandan; Erdoğan’a muhalefet edeceksiniz…

“Kemal Bey çok dürüst ve liyakatli, ülkeyi en iyi o yönetir” diyeceksiniz…

Diğer yandan da:

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu AKP dönemlerindeki görev yıllarına hapsedecek…

CHP’den milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yapan kahramanları aşağılayacak…

Kemal Bey’e:

“Bu kadını/adamı aday yaparsan ben sana oy vermem” diye tehdit edeceksiniz…

İşte bu olmaz…

★

Ya:

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin devamını…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesiyle yargı bağımsızlığına kavuşmayı vaat eden Kemal Bey ve muhalif ittifaklara (İlle de Millet İttifakı şart değil) oy vereceksiniz…

Ve oy isteyeceksiniz…

Ya da:

“Valla ben çok tarafsızım” ayaklarına yatıp, Kemal Bey’in yolunu keseceksiniz…

★

Değerli dostlar!..

Lütfen…

“Uyarıyorum” diyerek:

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin devamını…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesiyle yargı bağımsızlığına kavuşmayı talep eden seçmenler üzerinde:

Korku, endişe ve kaygı üretmeyin…

Gözümüz aydın…

Uzun zamandır durduk yerde:

“Hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği parlak” demiyorum…

Gelişmeler harika…

★

Önce bir hatırlatma…

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun:

Millet İttifakı’nın içinde yer almasını nasıl desteklediğimi biliyorsunuz…

Neden?..

★

Çünkü…

Hem Ali Babacan hem Ahmet Davutoğlu; arkadaşlarla birlikte genel başkan oldukları partileri kurarken ne demişlerdi:

“Siyasal İslâm bitti…”.

★

Bu açıklama…

Hem kamuoyuna…

Hem de…

Erdoğan’a verilen bir mesajdı…

★

Evet canlarım…

Siyasal İslâm bitti…

Toparlanması mümkün değil…

★

İran ile Suudi Arabistan barışıyor…

Bu barışma İran’ın tüm körfez ülkeleriyle…

Ve…

İsrail ile de barışması demek…

★

Yani canlarım…

Dünyanın barut fıçısı olan Ortadoğu’ya kalıcı barış geliyor…

Türkiye de…

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığında:

40 yıldır süren terörden kurtuluyor…

Daha şimdiden:

Gözümüz aydın…

MHP yine karar değiştirdi

“Haberci” değilim…

O nedenle…

Kamuoyuna duyurulmuş haberleri analiz ederim…

★

Son dönemlerde bir kere özel haber yaptım…

Baştan inkâr edilse de…

Daha sonra bizzat Erdoğan tarafından itiraf edildi…

Hatta:

Erdoğan özür diledi…

Helâllik istedi…

Şimdi yine bir özel haber…

★

Çok inandığım, güvendiğim…

Ve…

Bahçeli konutundan gerçek haber alan bir dostum:

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanırken aradı…

Bahçeli’nin önüne konulan ciddi bir anket sonucuna göre:

MHP son 44 yıldır ilk kez:

%4’ün altında…

★

Daha önce kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklayan Bahçeli, anketi güvenilir bulmuş…

HÜDAPAR’lıların ortak listeye alınmaması şartıyla…

Seçimlere AKP listelerinden girecekler/miş…

★

Durun bakalım daha neler olacak?..

Kim kimle olacak?..

Takma dişler

Yaşları oldukça ilerlemiş iki hanımefendi sohbet ediyorlardı…

“Benim Bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi, tırnaklarını yemeye başladı” deyip içini çekerek devam etti: “Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor…”.

“Benimki de bir ara başladı ama” dedi diğeri; “uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim…”.

“Çok iyi!” diyerek neşelendi eşinin tırnaklarını yemesinden şikâyet eden teyze: “ne yaptıysan bana da öğret lütfen…”.

“Çok basit; takma dişlerini sakladım…”.

★

İktidar partilerinin lider kadrosu öfkeden ve panikten:

Tırnaklarını yiyormuş…

Çevredeki akil kişiler:

Takma dişlerini saklamış…

Şimdi sadece…

Dudaklarını ve…

Yanak içlerini:

Emiyorlarmış…

Günün haberi…

Başa çıkılamayan tek silâh:

Yalandır…

Bu silâhı sadece:

Ahlâksız kişiler kullanırlar…

★

Cahil…

Eğitimsiz…

Fakir…

Ve…

Dinle uyutulmuş halkı:

Allah’la aldatanların:

En iğrenç ve fakat güçlü silâhı:

Yalandır…

Dünün tweeti

Dogu Ergil @DoguErgildogu

Çoğu insan seçimleri, belirli kişilere oy vermek olarak görür. Oysa seçimler, sadece kimler tarafından değil, nasıl yönetileceğimiz konusunda verdiğimiz kararların oya sunulmasıdır. Eğer böyle kararlar yoksa, seçim, takım tutmaktan öte bir anlam taşımaz.