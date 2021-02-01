Korku dolu anlar: Göğsünden yaralandı, kendini sokağa zor attı

Beşiktaş’ta bir şahıs birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklandı. Yaralının pijamalarla yalın ayak sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek yine bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken kadın eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı haldeki şahıs kendini bir şekilde sokağa attı.

Göğsünden bıçaklandı, pijamalarla sokağa indi

Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan şahsın göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen hala el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü. Onu bu halde gören mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki kişi gözaltına alındı

Tartıştığı kişiyi bıçakladığı tespit edilen kadın ve onlarla aynı evde yaşadığı öğrenilen bir başka erkek, ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki şahısın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Komşusu da şikayetçi

Buna benzer olayların sık sık yaşandığını söyleyen bir mahalle sakini, “İki akşamda bir sürekli bağrışmalar oluyor. Birkaç kez polis de geldi. Hatta bana ve köpeğime de bir saldırı girişimleri oldu. Ben bunun için de polise gittim. Sürekli olan olaylar, sürekli polis geliyor ama durum aynı. Bu çocuğu ilk kez gördüm, sürekli farklı kişiler geliyor. Bu günkü olayda da aşağıdan bir bağrışma sesi geldi. Çocuk biraz daha mağdur gibi bağırıyordu. En son “İmdat polis”, “Bıçakladı beni” deyince o zaman çıktım dışarı. Şuradan yalın ayak, üstü başı yırtık şekilde aşağı doğru gidiyordu” dedi.

Yaralı, yalın ayak ve pijamalarla sokakta böyle yürüdü

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, göğsünden bıçaklanan şahısın pijamalı ve yalın halde sokakta yürüdüğü, eve doğru dönerek el hareketi yaptığı ve daha sonra sokağın sonuna doğru yürümeye devam ettiği görüldü.

(İHA)