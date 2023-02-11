Korku dolu anlar: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Korku dolu anlar: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu panik görüntülerini kaydetti.

Afetin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde korunmak için güvenli bir alan bulma arayışı yer aldı.

Görüntülerde, tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem sırasında birbirine sarılması da dikkat çekti. (AA)

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