Korku; demokrasinin düşmanı, despotizmin ev sahibidir
Atatürk:
Lider geçinen:
Devlet başkanlarının…
Komutanların…
Kralların…
Şahların…
Sultanların…
Padişahların…
Halklarını:
Korkuyla yönettiği bir dünyada…
Kendi halkına:
“Korkma” diye başlayan bir şiiri…
İstiklal Marşı yaptığı için Büyük Adamdı…
★
Atatürk:
Kazandığı o muhteşem İstiklâl Savaşı’ndan sonra…
“Yurtta sulh, cihanda sulh” dediği için:
Büyük Adamdı…
★
Atatürk:
İnsanlık tarihinin en mukaddes savaşını kazandıktan sonra:
“Milletlerin istiklâli için yapılmayan her savaş cinayettir” tespitini yaptığı için:
Büyük Adamdı…
★
Atatürk…
Savaş meydanlarında…
Kendi askerlerine…
Mehmetçiklerimizi öldürmeleri emrini veren Yunan Ordusu Başkomutanı:
Venizelos’u…
Ankara’da konuk edip…
Onunla dostluk kurabildiği…
Savaşan iki düşman ülkeden…
İki dost ülke yarattığı için:
Büyük Adamdı…
★
Atatürk…
Hamaseti…
Ve…
Duygu sömürüsünü değil…
Aklı kullandığı için:
Büyük Adamdı…
★
Atatürk büyük adamdı…
Çünkü…
O hiçbir zaman politikayı…
Kişisel bir “güç” olarak kullanmadı…
Onun için politika:
Halkların kardeşliği…
Halkların dostluğu…
Halkların refahı için kullanılırsa:
Değerliydi…
★
İyi ki Atatürk vardı…
Ve iyi ki:
Onu hala anlayabilen…
Onun eşsiz ileri görüşlülüğünü…
Kendilerine rehber edinen bir:
Halk çoğunluğumuz var…
★
Onun naçiz vücudu da her ölümlü gibi:
Toprak oldu…
Ama…
Emanet ettiği cumhuriyet…
İlelebet:
Payidar olacak…
★
NOT:
İstiklal Caddesi katliamı…
Bu aziz milleti…
Demokrasiden de…
Sandığa gidip totalitarizme…
Dersini vermekten de:
Vazgeçiremez…
Daha güvenilir
Haber, uluslararası güvenilir ajanslar tarafından servis edildi…
Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın Przewodow köyüne iki füze düşmüş…
İki Polonya yurttaşı hayatını kaybetmişti…
★
Uzmanlar füzelerin:
(Olağan Şüpheli) Rusya tarafından atılmış olabileceğini tahmin ediyorlardı…
Polonya Dışişleri Bakanlığı da…
Düşen füzelerin:
“Rus yapımı” olduğunu duyurmuştu…
★
Ve…
Tüm dünya borsalarında bir panik yaşandı…
Çünkü…
Polonya, NATO üyesiydi…
★
Dünyanın ünlü, namlı ve de şanlı diplomasi yorumcuları:
NATO’nun “4. Madde” hamlesini yapacağı konusunda hemfikirdiler…
Yani…
NATO…
Bu füzelerin…
Üye ülkelerden birine atılmış olmasını gerekçe gösterip:
Rusya’ya karşılık verecekti…
★
Nnnnnn (Burası tehlike anında çalan film müziği…).
Biden (Fiili NATO Başkomutanı), beklenen açıklamayı yaptı:
Polonya’nın Przewodow köyüne düşen füzeler Rus yapımıydı…
Ama…
Füzeleri:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri fırlatmıştı…
★
Kara mizah gibi devlet başkanları…
Kara mizah gibi bakanlıklar…
Kara mizah gibi: Medya…
★
Yani canlarım…
Bir yanda:
Putin…
Diğer yanda:
Zelenskiy…
Al birinden…
Vur öbürüne
★
Gerçek şu ki:
Günümüz dünyasında…
Kediye ciğer emanet etmek…
Devlet başkanlarına ülke emanet etmekten:
Daha güvenilir…
Doğal değil mi?
Ahmet Hakan gereğini yerine getirdi…
Ve…
İstiklal Caddesi katliamı failiyle ilgili…
İçişleri Bakanlığı’ndan gelen haberlere güvensizlik duyulduğunu ifade edenlere:
Verdi veriştirdi…
★
Yahu Ahmet…
İstiklal Caddesi katliamını…
Olağan şüphelilerden bilmek…
Neden yanlış olsun?..
★
Daha önce…
O kadar çok yalan söylendi ki…
Kamuoyu haliyle:
Yaptıkları açıklamalara…
Verdikleri haberlere:
İnanmıyor…
Bundan doğal ne olabilir?..
Kamulaştırma
Az sonra okuyacaklarınızı…
Ekonomist/Bankacı Prof. Dr. Senol Babuşçu’nun yazdıklarından alıntıladım…
★
Bankalarca ticari işletmelere kullandırılan gayrimenkul alımı ve taşıt kredilerine menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi.
Bu kredileri; %17-22 arasında faizle kullandırırsa; %20…
%22 üzerinde faizle kullandırırsa; % 90’ı kadar Devlet Tahvilini TCMB’nda bulundurmak zorunda olacaklar…
★
Canlarım…
Bu uygulama:
Ekonomik sistemin çöktüğünün kanıtıdır…
★
Bu uygulama:
Bedelini ödemeden…
Özel bankaların:
Kamulaştırılmasıdır…
Çok değerlidir
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan:
“Diyelim ki 5 kişilik bir aile. Geçinebilmesi için asgari ne kadar paraya ihtiyaç var?
Mesela 20 bin lira. Örnek veriyorum, mevcut geliri 10 bin lira. Kalan 10 bini biz ödeyeceğiz” dedi…
★
İktidardakilerden biri söyleseydi:
“Seçime kadar verir, seçimden sonra, fıkradaki gibi döve döve geri alır” derdim…
Ama…
★
Bu arkadaş söylediğinde hemen atılıp:
“Olmaz” demem…
Nasıl yapacağını…
Açıklamasını:
Beklerim…
★
İşte buna:
“Politikada güvenilir olmak” denir…
Çok değerlidir…
Belli değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…
İstiklâl Caddesi katliamının faili için:
“Yakalamasak terörist Yunanistan’a kaçacaktı” dedi…
Yunanistan’ın Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos şu cevabı verdi:
“Biz Yunanistan’ın sınırlarını çok iyi koruyoruz, ülkeye istese de giremezdi. Sınırımızı etkin şekilde koruyoruz…”.
★
Yunanistan Bakanı:
Hakaret mi etmiş?..
Cevap mı vermiş:
Belli değil…
Dünün tweeti
Tunaboylu Osman
@Osman_Tunaboylu
“Finansal baskılamadan kaçan, kriptodan ağzı yanan yerleşik yatırımcı hisse senedine yönelmeye devam etmesini bekliyoruz”(Bir Yatırım Şirketi yorumu)
Öpülmeye alışkınız ne de olsa, bir de borsada öpülelim…:))