Korku; demokrasinin düşmanı, despotizmin ev sahibidir

Atatürk:

Lider geçinen:

Devlet başkanlarının…

Komutanların…

Kralların…

Şahların…

Sultanların…

Padişahların…

Halklarını:

Korkuyla yönettiği bir dünyada…

Kendi halkına:

“Korkma” diye başlayan bir şiiri…

İstiklal Marşı yaptığı için Büyük Adamdı…

★

Atatürk:

Kazandığı o muhteşem İstiklâl Savaşı’ndan sonra…

“Yurtta sulh, cihanda sulh” dediği için:

Büyük Adamdı…

★

Atatürk:

İnsanlık tarihinin en mukaddes savaşını kazandıktan sonra:

“Milletlerin istiklâli için yapılmayan her savaş cinayettir” tespitini yaptığı için:

Büyük Adamdı…

★

Atatürk…

Savaş meydanlarında…

Kendi askerlerine…

Mehmetçiklerimizi öldürmeleri emrini veren Yunan Ordusu Başkomutanı:

Venizelos’u…

Ankara’da konuk edip…

Onunla dostluk kurabildiği…

Savaşan iki düşman ülkeden…

İki dost ülke yarattığı için:

Büyük Adamdı…

★

Atatürk…

Hamaseti…

Ve…

Duygu sömürüsünü değil…

Aklı kullandığı için:

Büyük Adamdı…

★

Atatürk büyük adamdı…

Çünkü…

O hiçbir zaman politikayı…

Kişisel bir “güç” olarak kullanmadı…

Onun için politika:

Halkların kardeşliği…

Halkların dostluğu…

Halkların refahı için kullanılırsa:

Değerliydi…

★

İyi ki Atatürk vardı…

Ve iyi ki:

Onu hala anlayabilen…

Onun eşsiz ileri görüşlülüğünü…

Kendilerine rehber edinen bir:

Halk çoğunluğumuz var…

★

Onun naçiz vücudu da her ölümlü gibi:

Toprak oldu…

Ama…

Emanet ettiği cumhuriyet…

İlelebet:

Payidar olacak…

★

NOT:

İstiklal Caddesi katliamı…

Bu aziz milleti…

Demokrasiden de…

Sandığa gidip totalitarizme…

Dersini vermekten de:

Vazgeçiremez…

Daha güvenilir

Haber, uluslararası güvenilir ajanslar tarafından servis edildi…

Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın Przewodow köyüne iki füze düşmüş…

İki Polonya yurttaşı hayatını kaybetmişti…

★

Uzmanlar füzelerin:

(Olağan Şüpheli) Rusya tarafından atılmış olabileceğini tahmin ediyorlardı…

Polonya Dışişleri Bakanlığı da…

Düşen füzelerin:

“Rus yapımı” olduğunu duyurmuştu…

★

Ve…

Tüm dünya borsalarında bir panik yaşandı…

Çünkü…

Polonya, NATO üyesiydi…

★

Dünyanın ünlü, namlı ve de şanlı diplomasi yorumcuları:

NATO’nun “4. Madde” hamlesini yapacağı konusunda hemfikirdiler…

Yani…

NATO…

Bu füzelerin…

Üye ülkelerden birine atılmış olmasını gerekçe gösterip:

Rusya’ya karşılık verecekti…

★

Nnnnnn (Burası tehlike anında çalan film müziği…).

Biden (Fiili NATO Başkomutanı), beklenen açıklamayı yaptı:

Polonya’nın Przewodow köyüne düşen füzeler Rus yapımıydı…

Ama…

Füzeleri:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri fırlatmıştı…

★

Kara mizah gibi devlet başkanları…

Kara mizah gibi bakanlıklar…

Kara mizah gibi: Medya…

★

Yani canlarım…

Bir yanda:

Putin…

Diğer yanda:

Zelenskiy…

Al birinden…

Vur öbürüne

★

Gerçek şu ki:

Günümüz dünyasında…

Kediye ciğer emanet etmek…

Devlet başkanlarına ülke emanet etmekten:

Daha güvenilir…

Doğal değil mi?

Ahmet Hakan gereğini yerine getirdi…

Ve…

İstiklal Caddesi katliamı failiyle ilgili…

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen haberlere güvensizlik duyulduğunu ifade edenlere:

Verdi veriştirdi…

★

Yahu Ahmet…

İstiklal Caddesi katliamını…

Olağan şüphelilerden bilmek…

Neden yanlış olsun?..

★

Daha önce…

O kadar çok yalan söylendi ki…

Kamuoyu haliyle:

Yaptıkları açıklamalara…

Verdikleri haberlere:

İnanmıyor…

Bundan doğal ne olabilir?..

Kamulaştırma

Az sonra okuyacaklarınızı…

Ekonomist/Bankacı Prof. Dr. Senol Babuşçu’nun yazdıklarından alıntıladım…

★

Bankalarca ticari işletmelere kullandırılan gayrimenkul alımı ve taşıt kredilerine menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi.

Bu kredileri; %17-22 arasında faizle kullandırırsa; %20…

%22 üzerinde faizle kullandırırsa; % 90’ı kadar Devlet Tahvilini TCMB’nda bulundurmak zorunda olacaklar…

★

Canlarım…

Bu uygulama:

Ekonomik sistemin çöktüğünün kanıtıdır…

★

Bu uygulama:

Bedelini ödemeden…

Özel bankaların:

Kamulaştırılmasıdır…

Çok değerlidir

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan:

“Diyelim ki 5 kişilik bir aile. Geçinebilmesi için asgari ne kadar paraya ihtiyaç var?

Mesela 20 bin lira. Örnek veriyorum, mevcut geliri 10 bin lira. Kalan 10 bini biz ödeyeceğiz” dedi…

★

İktidardakilerden biri söyleseydi:

“Seçime kadar verir, seçimden sonra, fıkradaki gibi döve döve geri alır” derdim…

Ama…

★

Bu arkadaş söylediğinde hemen atılıp:

“Olmaz” demem…

Nasıl yapacağını…

Açıklamasını:

Beklerim…

★

İşte buna:

“Politikada güvenilir olmak” denir…

Çok değerlidir…

Belli değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

İstiklâl Caddesi katliamının faili için:

“Yakalamasak terörist Yunanistan’a kaçacaktı” dedi…

Yunanistan’ın Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos şu cevabı verdi:

“Biz Yunanistan’ın sınırlarını çok iyi koruyoruz, ülkeye istese de giremezdi. Sınırımızı etkin şekilde koruyoruz…”.

★

Yunanistan Bakanı:

Hakaret mi etmiş?..

Cevap mı vermiş:

Belli değil…

Dünün tweeti

Tunaboylu Osman

@Osman_Tunaboylu

“Finansal baskılamadan kaçan, kriptodan ağzı yanan yerleşik yatırımcı hisse senedine yönelmeye devam etmesini bekliyoruz”(Bir Yatırım Şirketi yorumu)

Öpülmeye alışkınız ne de olsa, bir de borsada öpülelim…:))