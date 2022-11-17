Memduh Bayraktaroğlu
17 Kasım 2022

Korku; demokrasinin düşmanı, despotizmin ev sahibidir

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Atatürk:

Lider geçinen:

Devlet başkanlarının…

Komutanların…

Kralların…

Şahların…

Sultanların…

Padişahların…

Halklarını:

Korkuyla yönettiği bir dünyada…

Kendi halkına:

“Korkma” diye başlayan bir şiiri…

İstiklal Marşı yaptığı için Büyük Adamdı…

Atatürk:

Kazandığı o muhteşem İstiklâl Savaşı’ndan sonra…

“Yurtta sulh, cihanda sulh” dediği için:

Büyük Adamdı…

Atatürk:

İnsanlık tarihinin en mukaddes savaşını kazandıktan sonra:

“Milletlerin istiklâli için yapılmayan her savaş cinayettir” tespitini yaptığı için:

Büyük Adamdı

Atatürk…

Savaş meydanlarında…

Kendi askerlerine…

Mehmetçiklerimizi öldürmeleri emrini veren Yunan Ordusu Başkomutanı:

Venizelos’u…

Ankara’da konuk edip…

Onunla dostluk kurabildiği…

Savaşan iki düşman ülkeden…

İki dost ülke yarattığı için:

Büyük Adamdı…

Atatürk…

Hamaseti…

Ve…

Duygu sömürüsünü değil…

Aklı kullandığı için:

Büyük Adamdı…

Atatürk büyük adamdı…

Çünkü…

O hiçbir zaman politikayı…

Kişisel bir “güç” olarak kullanmadı…

Onun için politika:

Halkların kardeşliği…

Halkların dostluğu…

Halkların refahı için kullanılırsa:

Değerliydi…

İyi ki Atatürk vardı…

Ve iyi ki:

Onu hala anlayabilen…

Onun eşsiz ileri görüşlülüğünü…

Kendilerine rehber edinen bir:

Halk çoğunluğumuz var…

Onun naçiz vücudu da her ölümlü gibi:

Toprak oldu…

Ama…

Emanet ettiği cumhuriyet…

İlelebet:

Payidar olacak…

NOT:

İstiklal Caddesi katliamı…

Bu aziz milleti…

Demokrasiden de…

Sandığa gidip totalitarizme…

Dersini vermekten de:

Vazgeçiremez…

Daha güvenilir

Haber, uluslararası güvenilir ajanslar tarafından servis edildi…

Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın Przewodow köyüne iki füze düşmüş…

İki Polonya yurttaşı hayatını kaybetmişti…

Uzmanlar füzelerin:

(Olağan Şüpheli) Rusya tarafından atılmış olabileceğini tahmin ediyorlardı…

Polonya Dışişleri Bakanlığı da…

Düşen füzelerin:

“Rus yapımı” olduğunu duyurmuştu…

Ve…

Tüm dünya borsalarında bir panik yaşandı…

Çünkü…

Polonya, NATO üyesiydi…

Dünyanın ünlü, namlı ve de şanlı diplomasi yorumcuları:

NATO’nun “4. Madde” hamlesini yapacağı konusunda hemfikirdiler…

Yani…

NATO…

Bu füzelerin…

Üye ülkelerden birine atılmış olmasını gerekçe gösterip:

Rusya’ya karşılık verecekti…

Nnnnnn (Burası tehlike anında çalan film müziği…).

Biden (Fiili NATO Başkomutanı), beklenen açıklamayı yaptı:

Polonya’nın Przewodow köyüne düşen füzeler Rus yapımıydı…

Ama…

Füzeleri:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri fırlatmıştı…

Kara mizah gibi devlet başkanları…

Kara mizah gibi bakanlıklar…

Kara mizah gibi: Medya…

Yani canlarım…

Bir yanda:

Putin…

Diğer yanda:

Zelenskiy…

Al birinden…

Vur öbürüne

Gerçek şu ki:

Günümüz dünyasında…

Kediye ciğer emanet etmek…

Devlet başkanlarına ülke emanet etmekten:

Daha güvenilir…

Doğal değil mi?

Ahmet Hakan gereğini yerine getirdi…

Ve…

İstiklal Caddesi katliamı failiyle ilgili…

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen haberlere güvensizlik duyulduğunu ifade edenlere:

Verdi veriştirdi…

Yahu Ahmet…

İstiklal Caddesi katliamını…

Olağan şüphelilerden bilmek…

Neden yanlış olsun?..

Daha önce…

O kadar çok yalan söylendi ki…

Kamuoyu haliyle:

Yaptıkları açıklamalara

Verdikleri haberlere:

İnanmıyor…

Bundan doğal ne olabilir?..

Kamulaştırma

Az sonra okuyacaklarınızı…

Ekonomist/Bankacı Prof. Dr. Senol Babuşçu’nun yazdıklarından alıntıladım…

Bankalarca ticari işletmelere kullandırılan gayrimenkul alımı ve taşıt kredilerine menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi.

Bu kredileri; %17-22 arasında faizle kullandırırsa; %20

%22 üzerinde faizle kullandırırsa; % 90’ı kadar Devlet Tahvilini TCMB’nda bulundurmak zorunda olacaklar…

Canlarım…

Bu uygulama:

Ekonomik sistemin çöktüğünün kanıtıdır…

Bu uygulama:

Bedelini ödemeden…

Özel bankaların:

Kamulaştırılmasıdır…

Çok değerlidir

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan:

“Diyelim ki 5 kişilik bir aile. Geçinebilmesi için asgari ne kadar paraya ihtiyaç var?

Mesela 20 bin lira. Örnek veriyorum, mevcut geliri 10 bin lira. Kalan 10 bini biz ödeyeceğiz” dedi…

İktidardakilerden biri söyleseydi:

“Seçime kadar verir, seçimden sonra, fıkradaki gibi döve döve geri alır” derdim…

Ama…

Bu arkadaş söylediğinde hemen atılıp:

“Olmaz” demem…

Nasıl yapacağını…

Açıklamasını:

Beklerim…

İşte buna:

“Politikada güvenilir olmak” denir…

Çok değerlidir…

Belli değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

İstiklâl Caddesi katliamının faili için:

“Yakalamasak terörist Yunanistan’a kaçacaktı” dedi…

Yunanistan’ın Vatandaşı Koruma Bakanı Theodorikakos şu cevabı verdi:

“Biz Yunanistan’ın sınırlarını çok iyi koruyoruz, ülkeye istese de giremezdi. Sınırımızı etkin şekilde koruyoruz…”.

Yunanistan Bakanı:

Hakaret mi etmiş?..

Cevap mı vermiş:

Belli değil…

Dünün tweeti

Tunaboylu Osman

@Osman_Tunaboylu

“Finansal baskılamadan kaçan, kriptodan ağzı yanan yerleşik yatırımcı hisse senedine yönelmeye devam etmesini bekliyoruz”(Bir Yatırım Şirketi yorumu)

Öpülmeye alışkınız ne de olsa, bir de borsada öpülelim…:))

Yazarlar
Korku; demokrasinin düşmanı, despotizmin ev sahibidir
Memduh Bayraktaroğlu