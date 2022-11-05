Süper Lig sevdalıları, Dünya Kupası’na az kaldı ve 2022’de göreceğiniz son derbi bugün, bilmem farkında mısınız? Aralık sonundaki Trabzon-Fenerbahçe kapışmasına kadar derbi falan yok bilesiniz. Galatasaray-Beşiktaş maçı çöldeki son vaha… Peki o vahada kum mu olacak su mu yazının konusu da bu…

Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosunun hücum gücünü skora yansıtamadı. Bu, derbide değişir mi, değişmez ise o değişir mi? Okan Hoca, ‘Aman Ali Rıza Bey başımıza iş almayalım’ der mi? Malum; 1 puan, 0 puandan iyidir. Rahmetli Valerien İsmael ile Jorge Jesus’un derbisi ne kadar sıkıcıydı ama İsmael’in ömrü uzamıştı.

Beşiktaş’ın başında eskiden ‘defansif’ sonra da ‘ofansif’ diye eleştirilen ancak derbilerde hep temkinli olan Şenol Hoca olacak. İlk maç lig sonuncusuna karşıydı; 5-2’lik skor güzeldi ama o rakibe karşı bile iki gol yiyip pozisyonlar verdi. Derbi öncesi ‘Daha beş idman yapmadım, şu takımı bir Katar arasına atayım’ der mi Güneş?

Demesinler… Okan Buruk da Şenol Güneş de çıkarsın takımlarını çatır çatır bir maç izleyelim. Derbi gibi derbi olsun. Goller, aksiyon, heyecan vesaire… Dünya Kupası’nda yokuz. Bakın Süper Lig’i çok özleyeceğiz.

Beyler korkmayın, oynayın!