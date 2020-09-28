Korkansan korkuturlar

Neden korktun be Fatih Hoca? Hücuma yönelik takımı kısmanın, oyuncularını korkutmanın anlamı neydi? Geçen hafta 9 kişi kalan Hatayspor karşısında bile zorlanan bir Fenerbahçe’ye karşı böyle mi oynamalıydın? Hajduk Split maçının özellikle ikinci yarısında harika bir futbol sergilemiştin. Onları sahada yok etmiştin. O maç aklıma geldikçe ben Fenerbahçe’ye fark atmanı bekliyordum! Ama bunu başaramadın. Derbide neden korktun, anlamıyorum? Tabii bir yere kadar sana hak veririm. Türkiye’de derbi maçlarının sonucu, büyük ses getirir. Bundan mı korktun? Sen Türkiye’de, hiçbir teknik adamın kazanamadığı başarıları yakaladın. Bunu sen yaptın, başkası değil. Takımınla birlik olup oyuncularınla kaynaşıp rakip kim olursa olsun aslanlar gibi sahaya çıkıp parçaladın. Israrla üstünde duruyorum. Geçen sene son 10 maçta 20 puan kaybettin. Bu sezon neredeyse aynı takımla yoluna devam ediyorsun. Peki geçen sezon ile bu sezon arasındaki başarı farkı nedir? Gitgide o kötü döneme dönüyorsun, dikkat etmelisin Fatih Hoca..