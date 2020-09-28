Korkansan korkuturlar

Neden korktun be Fatih Hoca? Hücuma yönelik takımı kıs­manın, oyuncularını korkutmanın anlamı neydi? Geçen hafta 9 kişi kalan Hatayspor karşısında bile zorlanan bir Fenerbahçe’ye karşı böyle mi oynamalıydın? Hajduk Split maçının özellikle ikinci yarı­sında harika bir futbol sergilemiş­tin. Onları sahada yok etmiştin. O maç aklıma geldikçe ben Fener­bahçe’ye fark atmanı bekliyordum! Ama bunu başaramadın. Derbide neden korktun, anlamıyorum? Tabii bir yere kadar sana hak ve­ririm. Türkiye’de derbi maçlarının sonucu, büyük ses getirir. Bundan mı korktun? Sen Türkiye’de, hiçbir teknik adamın kazanamadı­ğı başarıları yakaladın. Bunu sen yaptın, başkası değil. Takımınla birlik olup oyuncularınla kaynaşıp rakip kim olursa olsun aslanlar gibi sahaya çıkıp parçaladın. Israrla üstünde duruyorum. Geçen sene son 10 maçta 20 puan kaybettin. Bu sezon neredeyse aynı takımla yoluna devam ediyorsun. Peki geçen sezon ile bu sezon arasın­daki başarı farkı nedir? Gitgide o kötü döneme dönüyorsun, dikkat etmelisin Fatih Hoca..