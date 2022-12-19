Köprüden demir yoluna uçan otomobilin sürücüsü öldü 
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Köprüden demir yoluna uçan otomobilin sürücüsü öldü 

Karabük’ün Yenice ilçesinde, bariyerlere çarparak köprüden demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe (28), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolu Balıkısık mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Tayfun Gökçe’nin kullandığı 10 ZR 830 plakalı otomobil, köprü bariyerlerine çarparak demir yoluna uçtu. Rayın yanındaki alana düşen otomobili gören yük treni makinistlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Gökçe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eflani Orman İşletmesi Müdürlüğünde çalışan Tayfun Gökçenin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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