Konya’dan 10 yemek!

Sadece Türkiye’de değil dünyada da sporda anahtar olgu başarı. Ortada sonuç olmayınca anlamını yitirir büyük ve süslü cümleler… En son performansın kadar iyisindir ve bir kötü hamle, bir kötü olay, yaptığın tüm iyi şeyleri götürür.

Beşiktaş-A.Nur Çebi-Sergen Yalçın üçgenine de bu şekilde bakalım. Çebi, Fikret Orman’ın, Yalçın da Abdullah Avcı’nın enkazını kaldırmaya soyun­du. Beşiktaş geçen sezon bir şekilde kıyıya yanaşırken iki sac ayağı da ba­şarılı gözüktü. Yeni sezon ve yeni bir başlangıç vardı artık önlerinde… Kısa sürede gelinen nokta ise malum.

Çebi ve kurmayları, ekonomik yıkımı tersine bir türlü çeviremezken kadro erezyonunu engelleyemedi, belki isteyerek belki istemeyerek buna çanak bile tuttu. Transferlerin geç kalması, yabancı oyuncularla ilişkilerin yönetilememesi, FIFA’daki davalar, maaşların ödenememesi vesaire… Fazlası var eksiği yok.

Ziyan edilen Şampiyonlar Ligi fırsatı, Avrupa Ligi’nden elenilmesi, Konyaspor bozgunu ve kadrodaki uyumsuz tercihler de Yalçın’ın hane­sinde kuşkusuz. Sonuçta elbirliğiyle bir kaos durumu hakim Beşiktaş’ta.

Sergen Hoca, 7-8 transfer isteyip altyapıdan isimlerle oynayamayacağı­nı söylerken şöyle demişti: “6. hafta sonunda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldığınız zaman kimse genç futbolcu­lara bakmayacak.” Geleceği mi gördü acaba? Henüz 6. hafta olmadı ama gidişat o yönde. Üstelik karşılığında Fatih Aksoy’u verdiği Welinton, çok istediği Mensah ve N’Sakala, Umut Nayir’i yiyen Larin kadroda. Yani gençler oynasa bundan kötü olacaktı öyle mi? 10 tane mi yiyecekti Kon­ya’dan acaba; durum bundan umutlu olurdu ama…

Yazılacak şey çok, yerimiz az…