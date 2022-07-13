Konya’da parsel kiraya verilecek
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Konya’da parsel kiraya verilecek

Konya Selçuklu’da 2 adet parsel ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; TMO Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Konya ili Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi 29112 ada 5 ve 7 parselde kayıtlı taşınmazın ihale dokümanlarında belirtilen kısımları şartname hükümleri çerçevesinde 02.08.2022 tarihinde saat 14:30‘da TMO İhale Yönetmeliği 22/4 maddesi gereği kapalı zarfla teklif alma usulü ile TMO Konya Başmüdürlüğü’nde kiralama ihalesi yapılacaktır.

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Konya’da parsel kiraya verilecek
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