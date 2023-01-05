Konya’da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni
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Konya’da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

Konya‘da askeri aracın tıra çarpması sonucu şehit olan iki askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ile er Halil Seltan’ın (21) cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Konya Havalimanı’na getirildi.

Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Dua edilmesinin ardından, şehit Uğur’un cenazesi Malatya’ya, şehit Seltan’ın cenazesi ise Hatay’a gönderilmek üzere askeri uçağa taşındı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ile askeri erkan katıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan er Mustafa Çiftçi ile er Muhammet Can Öklü’nün Konya Şehir Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde dün askeri aracın yoğun sis nedeniyle tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. (AA)

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