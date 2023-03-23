Konya’da kargoyla gelen terliğin tabanında uyuşturucu ele geçirildi

Konya’da tabanına uyuşturucu gizlenen terliği kuryeden teslim alan şüpheli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi’nde bir eve kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekipler, S.Ü’nün kuryeden teslim aldığı terliğin tabanına sıkıştırılmış ve yapıştırılmış 30 gram kokain ele geçirildi.

Evde yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan S.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)