Konya’da gümrük kaçağı sigara ve tütün operasyonu
Haberler Gündem

Konya’da gümrük kaçağı sigara ve tütün operasyonu

Konya’da 30 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Meram ilçesinde çalışma başlattı.

Kalenderhane Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada 30 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 800 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Konya’da gümrük kaçağı sigara ve tütün operasyonu
Gündem