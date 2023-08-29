Konya’da 4,8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem in 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya ili Kulu ilçesinde saat 07.58’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem de, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Deprem den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Deprem in ardından Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“ Deprem de, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Deprem i hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.”

Ankara Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından, “Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi intikal etmemiştir.” paylaşımında bulunuldu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler kaydedildi:

“ Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

(AA)