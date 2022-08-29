Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Kırşehir Konya Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama – Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 29 Ağustos – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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