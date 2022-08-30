Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2022 – Pazartesi

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