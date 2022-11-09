Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 4 (dört) adet Doçent ve 4 (dört) adet Dr. Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

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