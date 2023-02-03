Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 27/03/2023 –31/03/2023 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri Hadimi Mahallesi Duvarlı Sokak No:4/1 Meram/KONYA adresinde yapılacaktır.

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