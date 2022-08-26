Konuttan tavşan çıkarma procesi!..

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” diye bir yaygaradır ki koparılıp gidiliyor!..

Kampanyayı 13 Eylül’de AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan start verecekmiş ama detayları da bugünlerde ilan ediliyor.

Koskoca ülkeyi beton ekonomisi ile çevirmeye çalışan saray iktidarının en son procesi hayal mi gerçek mi?.. (Seçim için kandırmaca yatırım olduğunu bile bile soruyorum)

Elektrik mühendisi Semih Kalkanoğlu, ince bir hesaplama yapmış. Buyrun bakın:

-Ne diyor yetkililer:

Evi olmayan başvurabilecek. Peki, Türkiye’de 32 milyon aile var. Bunun yüzde 40’ı ev sahibi. Kalan yüzde 60 kiracı. Türkiye’de 13 milyon emekli var. Bu analizi hazırlarken kendimi “baz” alıyorum. Türkiye’de 13 milyon emekli var. Ağustos 2022 itibariyle SGK emekli maaşım net = 4,687- TL.

-Sallanan rakamlara bakarsak 150 bin konuttan 1 milyon konuta kadar gidiyor (!)

Peki, kabaca satış rakamları nedir?

2+1 ve 85 metrekare bir konut için ödenecek para 1 milyon TL. (!)

3+1 ve 125 metrekare bir konut için ödenecek para 1,4 milyon TL. (!)

Gerçekten sudan ucuz konutlar (!)

Helal olsun bu kampanyaları yapanlara (!)

20 yıl vade olacak. Tamam. 20 x 12 = 240 ay vade.

Bakan diyor ki, İstanbul için eve bir ayda giren azami gelir 16 bin TL olacak (!)

Bu ülkede HİÇ KONUTU OLMAYAN AMA AYDA EVİNE 16 BİN LİRA GİREN KAÇ EMEKLİ VAR ACABA?

Bakan diyor ki; kirada oturan ve konutu olmayan o ailenin evine giren toplam gelirin azami yüzde 30’u taksit olarak ödenecek (!)

BRAVO (!)

-Ben 13 milyon (bunların hepsi kiracı değil elbette. Düşünelim ki, 6 milyon kirada oturan emekli var. Peki, bu 6 milyon emeklinin eline geçen net maaş ne kadar? Haydi sallayalım ki, her ay bu emekli 6 bin lira alsın. Diyelim ki, aynı evde eşi veya çocuğu da o eve 6 bin lira getiriyor olsun. Etti mi 12 bin lira. Peki, bu paranın yüzde 30’unu alalım= 3600.-TL etti. Bunu 240 ay ile çarpalım= 864 000.-TL etti mi? Eee, bu para ile 2+1 ve 85 metrekarelik evi dahi alamıyor emekli. N’olcak şimdi? Emeklinin ORTA SIRALARINDAN bir emekliyim. Kirada oturan.

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-Her ay kira, su, elektrik, doğal gaz ve gıda harcamaları derken yaklaşık 1000.- TL açık veriyor bütçemiz, ama yardım alacağımız bir yer, kişi, makam yok. Ne yapıyoruz? Emekli maaşı aldığım bankadan her ay 1000.- TL borç alıyorum (!)

Eee, bize lazım olacak konut 3+1 ve en az 125 metrekare olmalı.

Buna ulaşabilmek için:

240 ay boyunca her ay en az= 5,833.- TL taksit ödemek zorundayız. (!)

Peki, Sayın ilgililer bu konutların teslim sürelerini 2-2,5 yıl sonrasına demediler mi?

Peki, şu an yaşadıkları eve ödeyecekleri kira 2,250.- TL olmayacak mı? Olacak.

Etti mi:

5,833.- TL + 2,250.-TL= 8,083.- TL.

-Peki elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon (aylık toplam sabit giderler) en az 1000.- TL ve de bir ayda asgari de harcayacağınız gıda gideriniz 2,000.- TL= 11,083.- TL. oldu mu toplam aylık giderimiz?

-Peki acaba bu ülkeyi yöneten insanlar, başta Sayın Erdoğan ve Bakanları, ortaya attıkları, Cumhuriyet tarihinin mangalda kül bırakmadıkları bu en büyük konut projesinin GERÇEKLEŞEBİLİR VE UYGULANABİLİR olduğunu gerçekten düşünüyorlarsa, sözün son noktası işte burasıdır. NOKTA.

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Devam ediyor Semih Kalkanoğlu:

-Burada gerçek, tüm otoyollarda, köprülerde, havaalanlarında, şehir hastanelerinde, demiryollarında nasıl yandaş müteahhitlere trilyonlar kazandırdılarsa, “dağın fare doğuracağı” bu saçma sapan projede de TOKİ müteahhitlerine trilyonlar kazandıracaklardır. Türk Halkı’nın bu projede kazanacağı herhangi bir konut, arsa falan yoktur.

-Eğer konut ihtiyacı olan Halk için bir konut projesi yapacaksanız:

1- Bu ihtiyacı olanlar hem kendi yaşadıkları evin kirasını ödemeye devam ederken, alacakları konutun taksitini de aynı anda ÖDEMEMELİDİR.

2- Böyle projelerde devlet kazanç amacı güdemez. gütmemelidir. Bu tür projeler sosyal projelerdir. Bu tür projelerin yüzde 40’ını İHTİYACI OLAN YOKSUL AİLELER KARŞILARKEN KALAN yüzde 60’ını DEVLET KARŞILAMALIDIR.

-Bakınız, Moskova’da KENTSEL DÖNÜŞÜM nasıl gerçekleştiriliyor?

Moskova Belediyesi maliyetin yüzde 40’ını verirken Hükümet yüzde 60’ını karşılıyor.

Kentsel Dönüşüm’de yaşadıkları (60 metrekareden) binaların yıkılacağı aileler, yeni konutlar (90 metrekareye) yapılıp anahtar teslim edilinceye kadar yaşadıkları konutlarda yaşamaya devam ediyorlar.

Ve devlet-belediye el ele yeni yapılan bu konutları teslim ederken 5 kuruş para talep etmiyor bu ailelerden. Üstelik her ailenin mutfağına elektrikli fırınlı ocak hediye ediyor belediye.

-İŞTE SOSYAL PROJE, SOSYAL DEVLET BUNA DENİR.

Eğer 2+1 ve 85 metrekare bir konut için (maliyet+müteahhit kazancı dahil) ödenecek para 1 milyon TL. (!) ise, Hükümet bu bedelin yüzde 40’ını konutu alacak yoksul aileden alıp, kalan yüzde 60’ını devlet desteği olarak sağlarsa buna şapka çıkarırım.

Eğer 3+1 ve 125 metrekare bir konut için (maliyet+müteahhit kazancı dahil) ödenecek para 1,4 milyon TL. (!) ise, Hükümet bu bedelin yüzde 40’ını konutu alacak yoksul aileden alıp, kalan yüzde 60’ını devlet desteği olarak sağlarsa buna şapka çıkarırım.

Ve de konut teslim edilirken ödeme de o an başlatılırsa buna şapka çıkarırım.

Ben hem yaşadığım konuta kira ödeyeceğim + aynı anda (hem de henüz elime geçmemiş) yapılacak konutun taksitini ödüyorsam, BUNA ŞAPKA ÇIKARMAM.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.