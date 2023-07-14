Konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında konut satışları aylık yüzde 26,1, yıllık yüzde 44,4 azalışla 83 bin 636 oldu.

TÜİK, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki aya göre yüzde 26,1, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Haziran ayındaki konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 22,1 AZALDI

Konut satışları ocak-haziran döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 13 BİN 463 OLDU

Türkiye genelinde haziran ayındaki ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların 4 bin 698’i, ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 39 bin 499’u ilk el satış olarak kayıtlara geçti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 25 BİN 886 OLDU

Haziran ayında Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 azalarak 25 bin 886 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalışla 171 bin 158 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 57 BİN 750 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde haziran ayında ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 azalış göstererek 57 bin 750 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalışla 394 bin 621 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YILLIK YÜZDE 69,6 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 4 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalarak 19 bin 275 oldu.

EN ÇOK RUSLARA KONUT SATILDI

Haziran ayında en çok konut satın alan yabancılar Ruslar oldu. Rusya Federasyonu vatandaşları haziranda Türkiye’den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 333 konut ile İran, 175 konut ile Irak ve 168 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

(ANKA)