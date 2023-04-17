Konut satışları Mart’ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalıp 105 bin 476 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları ocak- mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 25 BİN 262

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811’i; ocak-mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞI YÜZDE 14,2 AZALDI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 32 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalışla 83 bin 907 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI YÜZDE 24,3 AZALDI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 3 BİN 415 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 1090 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalıp 10 bin 926 oldu. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi. (DHA)