Konut fiyatları bir yılda yüzde 167,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 167,8 artış gösterdi. İstanbul’da yıllık konut fiyatı artışı ise yüzde 174,2 oldu.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi’ni bugün açıkladı. Buna göre, konut fiyatları aralık ayında da hız kesmedi. Aralık ayında yüzde 5,3 oranında artan konut fiyatlarının 2022 yılındaki toplam artışı ise yüzde 167,8 oldu.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, en yüksek yıllık artışın Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde yaşandığı Konut Fiyat Endeksi verileri şöyle:

ARALIK AYLIK KONUT FİYAT ENDEKSİ ARTIŞI YÜZDE 5,3 OLDU

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi, 2022 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesine ulaştı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal yüzde 167,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 174,2

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde; aralık ayında bir önceki aya göre, fiyatlar İstanbul’da yüzde 4,7, Ankara’da 4,6 ve İzmir’de 4,2 oranlarında arttı. Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 174,2, Ankara’da yüzde 172,7 ve İzmir’de yüzde 168,3 oranlarında artış gösterdi.

İSTANBUL’DA KONUTLARIN METREKARE FİYATI 27 BİN TL’Yİ AŞTI

Türkiye genelinde konutların metrekare birim fiyatı 17 bin 752,2 TL oldu. Metrekare birim fiyatı, İstanbul için 27 bin 882,2 TL, Ankara için 12 bin 952,9 TL, İzmir için ise 21 bin 733,2 TL olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK ARTIŞ BİNGÖL, ELAZIĞ, MALATYA VE TUNCELİ’DE

Konut fiyatlarının en düşük artış gösterdiği iller, yıllık yüzde 120,3 artışla Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli oldu. Bu grubu yüzde 127,3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve 127,6 artış oranıyla Van, Bitlis, Hakkari ve Muş takip etti. (ANKA)