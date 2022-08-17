Kontrolden çıkan otomobil köprünün demir korkuluğuna saplandı

Tunceli’de Atatürk Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobilin saplandığı yerde bulunan mahallenin ana şebeke su borusu patladı.

Kaza, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü üzerinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden kent merkezi istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 23 HU 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce takla attı daha sonra da çift şeritli köprünün orta demir korkuluklarına saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan aracın saplandığı yerden geçen mahallenin ana şebeke su borusu patladı. Mahallenin kesilen içme suyunun yeniden verilmesi için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edildi. (DHA)