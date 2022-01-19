Kontrolden çıkan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aşıp, tali yola girerek park halindeki çekiciye çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki yolcu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Zümrüt Mahallesi Acıpayam Bulvarı’nda dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Altan Öncel’in (22) kullandığı 20 ADA 920 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil tali yola girerek yol kenarında park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin sağ bölümünün tamamen parçalandığı ve araçta bulunan 22 yaşındaki Fehmi Emre Yüksel’in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Altan Öncel ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüksel’in cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin çarptığı çekicinin yaklaşık 80 metre sürüklediğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)