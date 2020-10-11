Kongreyi statta yapın

Mustafa Cengiz’den önceki gün sürpriz bir çıkış geldi. Mart 2019’da idari anlamda ibra edil­memesinin ardından tüm çağrılara rağmen sandığa gitmeyen Cengiz, şimdi seçim istediğini söylüyor. Ama kongre yapılabilmesi için bu pandemi sürecinde devletin kendilerine 4-5 bin üyenin yer alabileceği bir mekan gös­termesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Maçların seyircili oynanmasını is­teyen, stat kapasitesinin en az yüzde 10’una taraftar alınmasını talep eden Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Stadı’nda kongre yapmayı neden düşünmüyor? Tribünlere taraftar alınabiliyorsa, o statta kongre de yapılabilir.

İLETİŞİM!

Kulüplerimiz kurumsal bir yapıya bürünmeye başladık­tan sonra ister istemez bir içe kapanma yaşadı. Antrenmanlar, toplantılar, hatta hazırlık maçları bile basına kapalı yapılıyor. Ancak Galatasaray’da bu içe kapanmanın dozu biraz kaçtı sanki.

Fenerbahçe, neredeyse tüm transferlerini basın önüne çıkardı. Gazeteciler istedikleri soruyu sor­du, yanıt aldı veya alamadı ama en azından aynı havayı soludu, bunu da gazetesi, televizyonu, internet sitesi aracılığıyla taraftara aktardı.

Galatasaray bu sezon Etebo, Arda, Emre Kılınç, Fatih, Omar, Oğulcan ve Kerem’i renklerine bağladı. Hangisi gazetecilere röportaj verdi? Bu çocuklar çıkıp konuşsa, arkalarında sponsor fir­maların isimlerinin olduğu panolar olsa bundan kim zararlı çıkar? Eko­nomik krizin kapıda olduğu, spon­sorların desteğini azalttığı veya geri çekildiği ortamda böyle ufak jestler yapmak kimsenin aklına gelmiyor mu? Geliyor da bunu yapmaya birileri izin mi vermiyor? Bu kadar gizemin kime ne faydası var?