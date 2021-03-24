Kongre öncesi test yaptıran İlçe Başkanına korona şoku
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Kongre öncesi test yaptıran İlçe Başkanına korona şoku

AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, AK Parti 7. Olağan Kongre öncesi yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kongreye katılamadan Karasu’ya döndü. Yavuzyiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde delege olarak oy kullanmak üzere Ankara’ya giden AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, testinin pozitif çıkması üzerine Karasu’ya döndü. Kongreye katılım gösterecek olan delegelerin test yaptırma şartı üzerine pozitif olduğunu öğrendiğini söyleyen Yavuzyiğit, “Kongre öncesi test sonucumuz bildirildi. Pozitif olduğumu duyar duymaz kongreye katılmadan Karasu’ya döndüm. Hiçbir belirti yoktu. Herhangi bir sağlık sorunum bulunmuyor” dedi.

10 gün süreyle evinde izole altında kalacak olan Yavuzyiğit, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesinin de temaslı olması nedeniyle evde 10 gün süreyle izole altında kalacağını belirtti. (İHA)

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