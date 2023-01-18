Kondom uyarısı

Çoğu zaman yanlış kullanılan kondom cinsel ilişkide erkeği zor duruma düşürebiliyor. İşte yapılan hata ve istenmeyen sonuçları…

İlişki anında niye bunu yaşıyorum?

SORU:

33 yaşında bekar bir erkeğim, bazen tek gecelik ilişkilerim oluyor. Bu ilişki­lerde çoğu zaman kondom kullanıyo­rum. Kondumu tam birleşme sırasında takarken isteğim devam etmesine rağmen ereksiyonu kaybediyorum, neden böyle oluyor? T.Z. / İzmir

CEVAP:

Kondomun farklı kullanım alanları vardır. Evli çiftlerde istenmeyen gebeliklere kar­şı, bekar erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma, erken boşa­lan erkeklerde boşalmayı geciktirmek ve meni alerjisi olan kadınlarda alerjik reaksiyonu önlemek belli başlı kullanma nedenleridir. Bununla birlikte bu kadar çok işlevi olan kondom çoğu zaman yanlış kullanılmakta, sadece cinsel ilişkiye girme sırasında takılmaktadır. Cinsel ilişkiye girme sırasında kondom takmak için verilen ara uyarılma sürecini sekteye uğratacağından sertleşme ve boşalma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle kondom sevişmenin ilk dakikalarından itibaren ereksiyon oluştuğu anda takılma­lı, ilişki bitinceye kadar takılı kalmalıdır. Böylece hem psikolojik olarak kondomun varlığına alışılır hem de cinsel uyarılma en heyecanlı yerinde kesintiye uğramaz ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı baştan itibaren korunma sağlanır.

Eşime nasıl daha yakın olabilirim?

SORU:

24 yaşında bir aydır evli bir kadınım. Cinsel birliktelik sırasında eşimin bana dokunması, öpmesi karşısında hiçbir şey hissetmiyorum. Bu durum onu çok üzüyor, ne yapmalıyım? K.D./ Samsun

CEVAP:

Dokunma duyusu bebeklikten itibaren ilk hissedilen duyumdur. Bu hissin nasıl kodlandığı sonraki ilişkilerde ki yakınlığın ve fiziksel temasın temelini oluşturur. Pozitif duygularla kodlanan dokunma hissi sonraki yaşlarda önce sevginin, yetişkinliğe doğru erotik duyguların ve hazzın hissedilmesi sağlar. Çocuklu­ğunda yeterince ilgilenilmemiş sevgiyle dokunulmamış kişiler de dokunulma genellikle rahatsızlık veya hiçbir şey hissetmeme şeklinde deneyimlenir. Cinsel dokunuşlara karşı duyarsızlığın birçok nedeni olabilir. Sizin durumunuzda henüz yeni evlisiniz, biraz sabırlı olmanız, sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu durum ileride sorun yaratır mı?

SORU:

26 yaşındayım, ilişki öncesi biraz canı­mın yanması ve testislerimin sıkılması acı vermesine rağmen hoşuma gidiyor. Bu durum testislerime zarar verir mi, ilerde kısırlık yapar mı? L.E./ İstanbul

CEVAP:

Testislerin sıkılması, burulması ya da bağ­lanması bir tür cinsel yakınlık çeşidi olan BDSM oyunları içinde sık uygulanan bir pratiktir. Bununla birlikte testisler üreme sağlığındaki önemleri nedeniyle ağrıya duyarlı, oldukça hassas organlardır. Bu nedenle bu tür BDSM uygulamaları testis­ler için zararlı olabilir ve kısırlığa neden olabilir. Her türlü cinsel fantezide aşırıya gitmenin uzun vadede zararlı olduğu bilenen bir gerçektir, aynı kural testislere sıkma gibi pratiklerde de geçerlidir. Bu gibi durumlar mutlaka Safe-Word (acil durum parolası) belirlenmeli kritik eşiğin aşılmamasına özen gösterilmeli ve bu tür pratikler çok fazla tekrar edilmemelidir.