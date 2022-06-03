KONDA’nın anket sonuçları bambaşka…

Dün bu köşede “Çıldıran kim?” başlığı altında yayımlanan yazımda iki saygın kamuoyu araştırma şirketi anket sonuçları arasındaki zıtlığa dikkat çekmiştim…

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Önümüzdeki pazar günü bir seçim olsaydı…

Metropoll’e göre:

AKP: %32.7

CHP: %22.6

İYİ Parti: %15.1

HDP: %13.8 oy alacaklardı…

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MAK’a göre ise oy oranları şöyle idi:

AKP: %28.3,

CHP: %27.1,

İYİ Parti: %16.1,

HDP: %7.8.

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Bugün değerli bir dostum:

“Sen KONDA’yı ve Bekir’i (Ağırdır) ciddiye alırsın bir de onun bulduğu sonuçlara bak” notuyla KONDA’nın mayıs ayı anket sonuçlarını göndermiş…

Onları da paylaşayım sizlerle…

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AKP: %28.7

CHP: %24.7

İYİ Parti: %21.7

HDP: %12.2

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Bana:

“Hangi anket sonucu akla yatkın, gerçeğe daha yakın?” diye sorarsanız tabii ki:

“Konda’nın anket sonuçları” cevabını veririm…

Çünkü…

Halkın nabzını iyi tutanlardan olduğum kanaatindeyim…

AKLINIZDA BULUNSUN…

Canlarım…

Kanaatim o ki:

Erdoğan, zamanında ya da erken yapılacak bir seçimde…

Kazanamayacağı…

Ve…

Kazanamayınca milletvekili de olamayacağı için:

Asla:

Cumhurbaşkanı adayı olmaz…

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Erken ya da zamanında yapılacak seçimlere:

AKP Genel Başkanı…

Ve…

Milletvekili adayı olarak katılır…

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Seçimlere giderken ülkenin dört bir yanını da…

Şu afişlerle donatır:

“Nerede kalmıştık?..”.

“Usta’nın, milletten başka kimseye ihtiyacı yok…”.

“Hata yaptık, dönmeyi de biliriz…”.

“Bahçeli bizi aldattı…”.

“Parlamenter sisteme dönüş için biz de varız…”.

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Zamanı gelince…

Bu yazımı bir kez daha:

Yayımlarım canlarım…

BEKLEYECEĞİM…

Canlarım…

Erdoğan %10 barajıyla yapılacak…

Ve…

Seçimden sonra parlamenter sisteme geçilmesi için anayasa değişikliği yapılacağını bile bile:

O seçime:

Devlet Bahçeli ile gitmez…

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Kamuoyu araştırmalarında %5’i bile aşamayacağı anlaşılan MHP:

Hiçbir siyasi partiyle ittifak da kuramaz…

Ve…

MHP’li seçmenin büyük bir kısmı AKP’ye oy verebilir…

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Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı anlaşıldığında:

Ne Millet İttifakı kalır…

Ne Altılı masa…

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Biliyorum efendim…

Pek çoğunuz:

“Uçtun Dede” diyerek gülüyorsunuz…

“Dolar en geç bir yıl içinde (Sanırım 2021 yılı şubat ayıydı ve 1 dolar 7 liranın az üzerindeydi) 12 lirayı geçecek” dediğimde de uçtuğumu söyleyenler olduğu için…

Sessizce:

Zamanın geçmesini bekleyeceğim…

İLK DEFA ÜÇ YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİM…

Canlarım…

İlk defa 2019 yılında (temmuzdu sanırım) Halk TV’de Özlem Gürses’in konuğu olduğum programda söylemiştim bu görüşümü…

Özlem o kadar şaşırmıştı ki:

“Vaaauvvv!” diye haykırmıştı…

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Bir daha hiç kimse o gece söylediklerimi tartışmadı…

Son 3 yıldır…

Çok sık olmasa da…

Ve fakat yeri geldiğinde:

Halk TV’de söylediklerimi tekrarlıyorum…

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En son…

Bahar Feyzan ve Lale Özan Arslan’a konuk olduğumda söyledim…

“Söz uçar yazı kalır” demişler…

Bu defa da tarihe “yazılı not” düşmek istedim…

ERKEN SEÇİM İSTER AMA…

Biliyorum efendim…

“Hadi canım sen de” diyenlerinizin sayısı:

“Doğru valla… Erdoğan bunu da yapar” diyenlerinizden çok fazla olacaktır…

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Canlarım…

Kimseye:

“Benim gibi düşün” diyecek halim yok…

Ama…

Ben Erdoğan’ın bu hamlesini bekliyorum…

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Hatta…

Halen “cumhurbaşkanı adayıyım” açıklamasını yapmayış sebebinin de:

Bu plânı olduğu kanaatindeyim…

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Peki…

Bu durumda erken seçim ister mi?..

İsteyebilir…

Ancak…

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Muhalefet partilerinin:

“Parlamenter sisteme geçmekte kararlı olduklarına güvenirse” ister…

Ve erken seçime:

%10 barajıyla gider…

Neden?..

Bir başka yazımda anlatayım…

PAPAZ CÜBBESİ BİLE GİYER…

Erdoğan’ın son beş yıl için (Tak adamlık dönemi) seçmene satacağı hiçbir başarı hikâyesi yok…

Ama…

Başbakan olarak anlatabileceği çok öyküsü var…

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Haliyle…

Ve…

Altılı masanın:

“İlle de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz” taahhüdüyle seçime girdiği bir ortamda Erdoğan:

Kesinlikle kaybedeceği bir cumhurbaşkanlığı seçimine girmeyecek kadar kurnazdır…

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Sistemin yeniden değiştirilmesi konusunda…

Muhalefet partilerine hak verdiğini rahatlıkla açıklayabilecek kadar:

Esnektir Erdoğan…

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AKP sözcüleri her buldukları fırsatta:

“Endişe etmek yerine oyunuzu verin, ülkeyi parlamenter sistemde yeniden Usta yönetsin” diyecekler…

Böylece “iktidar vaadi” ile…

Kaybettikleri oylarını geri alabileceklerini düşüneceklerdir…

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Amman ha!..

Lütfen ve sakın:

“Erdoğan cumhurbaşkanlığından inip başbakanlığa razı olmaz…” demeyin…

Erdoğan iktidar olmak…

İktidarda kalmak için:

Papaz cübbesi bile giyer…