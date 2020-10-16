Komuta yıldızlarda
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Komuta yıldızlarda

SARI-lacivertlilerin Teknik Direktörü Erol Bulut, oyun sistemini oturtmak için yoğun mesai harcıyor. Genç hoca bu çalışmalarda saha içinden de destek alıyor. Takımın tecrübeli isimleri Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile sürekli iletişim halinde olan Bulut, 2 futbolcuyu da teknik heyetteki yardımcıları gibi görüyor. Yıldız isimler de oyun planı ve sahada yapılması gerekenler hakkında hocalarına görüşlerini söylüyor.

DİL AVANTAJI

İKİ futbolcunun da Almanca bilmesi, Erol Bulut ve yardımcısı Mehmet Yozgatlı’nın oyuncularla iletişimini kolaylaştırıyor. Tercümana gerek kalmadan sık sık sohbet eden Bulut, Luiz Gustavo, Jose Sosa 3’lüsü takımın daha iyi bir oyun ortaya koyması için fikir alışverişlerinde bulunuyor. Latin Amerikalı oyuncular Teknik Direktör Erol Bulut’un direktiflerini saha içindeki arkadaşlarına ileterek aynı zamanda liderlik de yapıyorlar.

Volkan DEDEOĞLU

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