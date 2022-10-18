Kömür karası mı yüz karası mı?

Yukarıdaki soru kardeş gazetemiz SÖZCÜ’nün, dünkü manşetiydi…

Her şeyi olanca açıklığıyla anlatan, sorumluların kim olduğunu ayan beyan ortaya koyan bir soruydu… Benim yanıtımı paylaşayım önce:

–Yüz karası!

Hem de ne kadar yıkasan, silmek için yaşam boyu ovalasan da çıkarılamayacak, kurtulunamayacak denli bir utanç karası!

Önce, devletin en tepesindeki kişinin, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın, 41 kişinin 300 metre derinlikte, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığı giderek ortaya çıkan koşullarda adeta bir cinayete kurban gittiği madenin önünde yaptığı konuşmaya bakalım:

–Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır!

Hatırıma hemen Soma’da yine göz göre göre yitirdiğimiz 301 işçi geldi; Cumhurbaşkanı, o zaman “kader” sözcüğü yerine “fıtrat” sözcüğünü kullanmış şöyle demişti:

–Bunlar olağan şeyler, literatürde iş kazası denilen bir olay var. Bu işin yapısında, fıtratında bunlar var!

Sonra da başka ülkelerden örnekler vermişti:

–İngiltere’de 1862’de göçük olmuş, 204 kişi ölmüş. Bakın Amerika’ya, 1907’de 361 kişi ölmüş!

O zaman izlediğimde de “yok artık” demiştim; İngiltere’deki göçük tee 160 yıl önce, ABD’deki kaza ise 115 yıl önce yaşanmıştı!

O halde soru şu. Sıklıkla örnek verilen Almanya, İngiltere ve Norveçte çok uzun yıllardır bir tek madencinin bile burnu kanamıyor da, 2002’den bu yana, iktidarınız boyunca Türkiye’de yalnızca madenlerde bin 989 maden işçisi yaşamını yitiriyor?

Uluslararası raporlarda madencilikte “ölümcül iş kazası” oranları Avrupa ülkelerinde neden 100 binde 2-3 aralığında seyrediyor da Türkiye’de 100 binde 37-52 arasında seyrediyor?

-Bizim işçilerimizi yok eden “kader” ile o ülkelerdeki “kader” niçin bu kadar farklı!

Cinayet gibi kaza!

Yukarıdaki sorunun yanıtı çok açık.

–Kader, fıtrat hepsi palavra; kar hırsı, çok eksik işçi sayısı, alınmayan önlemlerdir ana sebep!

Siz dünyanın neresinde gördünüz, devletin Taşkömürü Kurumu’nun başına maden kazasından sabıkalı birinin getirildiğini?!

Siz nerede gördünüz, devletin denetleme kurumu olan Sayıştay’ın hem de 207 ve 2019’da iki kez “300 metreye inişin grizu patlaması riskini artırdığı” raporuna hiç kulak asılmayıp “devam” dendiğini?!

Daha şunun şurasında 5 ay kadar önce CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, TTK Kit Komisyonu’nda Amasra raporu görüşülürken şu konuşmayı yapmıştı:

–Amasra maden ocağında eksi 300 metrede risk uyarısı var. 3 bin 300 işçi eksiği ile çalışılıyor. Önlem almak için büyük bir kaza mı olması lazım?

İktidar kulak bile asmadı! Zaten yıllar içinde muhalefetin maden kazaları araştırılsın önergeleri AKP ve küçük ortağı MHP’nin oyları ile her defasında reddedilmişti!

Yazının başından bu yana sıraladığım tüm ihmaller adeta “geliyorum” diyen bir cinayeti işaret ediyor!

Şu “kömür karası” bir şaka denilebilecek olaya bakın; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 41 işçiye mezar olan Amasra TTK’yı patlamadan yalnızca 26 gün önce ziyaret ediyor, Soma’daki faciadan sonra madende alınan tedbirleri övüyor ve şu açıklamayı yapıyor:

–Yeraltında özel tedbirler alındı. Çalışma saatleri kısaltıldı. En az iki asgari ücret şartı getirildi. Sıfırlayamadık ama dünyadaki en riskli iş kollarının başında maden sektörü geliyor. İşveren kadar işçi kardeşlerimizin de çok hassas olması lazım…

Güler misiniz, ağlar mısınız?İşçiye “en az işveren kadar hassas ol” diyen bakan bey, madeni kimi işlettiğini bilmiyor mu?! TTK’nın Amasra maden işletmesini Mehmet Hattat’ın sahibi olduğu Hattat Enerji ve Maden şirketi işletiyor hem de 2005 yılından beri…

–Hattat, 17 yıldır bu işletmeyi Rödevans denilen imtiyaz sözleşmesi ile çalıştırıyor!

Sayıştay raporundaki gerçekler!

Sayıştay 2017 yılında Amasra’da yaptığı denetim sonrası bir rapor hazırladı.

Bu rapor da bakın ne diyor Sayıştay denetçisi:

–Mehmet Hattat’ın şirketi ile Türkiye Taşkömürü kurumu arasında yapılan sözleşmedeki şartlar, ihaleden sonra şirket lehine değiştirilmiştir!

Peki değiştirilince ne olmuş? Çok basit, Rödevansçı şirkete hukuka aykırı haksız çıkar sağlanmış! Denetçi, şirketin imtiyaz sözleşmesi bedelini ödemediğini, herhangi bir miktarda kömür üretimi beyan etmediğini de belirtiyor!

–Denetçi yine kibar adammış, “Burası Ali Baba’nın çiftliğim mi kardeşim!” diye sormamış!

Bu yazının özeti ise şu:

–Korkarım ki, Soma’da ne yaşandıysa Amasra’da da aynısının yaşanacağından büyük endişe duyuyorum!

Soma’da yaşananları, işçi ailelerine yapılan haksızlıkları izlemiş ve yüreği kanamış bir gazeteci olarak, aynı “familyadan” bir olay izliyormuşum hissine kapılıyorum… Umarım yanılırım!