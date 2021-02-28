Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini geçti
Haberler Dünya

Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini geçti

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 60 bin 73’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Covid-19 verilerini açıkladı. Covid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73’e, vaka sayısının ise 1 milyon 631 bin 169’a yükseldiğini ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 732’sinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 393 bin 125’e ulaştığını söyledi.

(İHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
‘Osmanlı definesi’ furyası başladı, cihazı alan oraya koştu

‘Osmanlı definesi’ furyası başladı, cihazı alan oraya koştu

Suriye’de Rus helikopteri düştü: Pilot öldü

Suriye’de Rus helikopteri düştü: Pilot öldü

ABD’de doktor, ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı

ABD’de doktor, ameliyat yaparken online mahkemeye katıldı

Komşuda koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini geçti
Dünya