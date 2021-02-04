Komşu cinayeti davasında müebbet istendi

Antalya’da iki yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır’ı (38) sokak ortasında tabancayla öldüren Celil Dumanlı’nın (52) ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada, ömür boyu hapsi istendi.

Kentte 6 Ekim 2019 tarihinde, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı’nın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Dumanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Bayram Kır’ın eşi, kızı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada ifade veren Celil Dumanlı, Bayram Kır ile eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürerek, bu olay nedeniyle hayatının alt üst olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın iddianamede belirtildiği gibi ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesi nedeniyle ertelendi.

Bir önceki duruşmada ifade veren Celil Dumanlı’nın eşi S.D. ise eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşadığını, öldürülen Bayram Kır’la hiçbir şekilde telefonla veya yüz yüze görüşmediğini belirterek, eşini yalanlamıştı. (DHA)