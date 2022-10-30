Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar düzenlendi

Kolombiya’da binlerce kişi ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüşler yaparak, hükümetin çıkarmayı düşündüğü vergi reformu yasa tasarısını bir kez daha protesto etti.

Başkent Bogota’nın tarihi Bolivar Meydanı olmak üzere ikinci büyük şehir Medellin’de, Bucaramanga’da ve Baranquilla’da meydanlara inen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetine tepki gösterdi.

Ülke genelinde barışçıl gösteriler düzenleyen gruplar, hükümetten vergi reformu yasa tasarısını gündemden çıkarmasını talep etti.

Yasanın hayata geçirilmesi durumunda orta gelir ve alt gelir grubunda yaşayan insanların zor durumda kalacağını öne süren sendikalar, gösterilere devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan Bogota Ulusal Üniversitesi öğrencileri, yolu trafiğe kapatarak polise taş ve molotofkokteyli ile saldırması sonucu kentte trafik durma noktasına geldi.

Olayların büyümesi üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD, göstericilere tazyikli su ve gaz bombası ile müdahale ederek trafiği yeniden normal akışına döndürdü.

Kolombiya’da 28 Nisan 2021’de sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin “ulusal grev” çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçmiş, sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bunun üzerine eski Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili 8 Haziran’da yayımladığı rapora göre, eylemlerde 2’si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Merkezi Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan insan hakları örgütü Temblores ise 8 Haziran’daki açıklamasında ise protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti. (AA)