Koğuşlara ayrılan evlerde kalan 94 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmen yakalanırken, evlerini bu göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine para cezası kesildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt ve Sultangazi ilçelerindeki adreslere geçen ay operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyonda 10 mülk sahibine ise düzensiz göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

(AA)