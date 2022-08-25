Kocatepe’deyiz

26 Ağustos 1922’de, büyük önder Atatürk’ün emriyle Afyon Kocatepe’de başlayan büyük taarruzun 100. yılındayız.

Her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanından yurttaşlarımız, kurumlarımız Kocatepe’de bir araya gelecek.

Ardından Afyon, Kütahya, Dumlupınar bölgesindeki şehitlikler ve tarihi alanlar gezilip şehit ve gazilerimize şükranlarını sunacaklar.

100. yıl olması nedeniyle daha büyük bir coşku ve kalabalık olacağı kesin gözüküyor. Elbette CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Kocatepe’ye gelecek olması etken görülüyor.

O tarihi saatlerde Kocatepe’de bir araya gelmenin 30 Ağustos Zaferi’nin gelecek kuşaklara, iyi anlatılmasının bir yolu diye düşünüyorum.

İşin tarihi süreci elbette önemli ancak asıl AKP iktidarının 20 yıl boyunca uyguladığı tarih anlayışının yıkıcı etkileri üzerine durmak gerekiyor.

Atatürk’ün Cumhuriyeti; dil, kültür, yurt ve tarih birliği üzerine kurduğunu belirten onlarca açıklaması var. 20 yıl boyunca iktidar tarafından bu dört ana sütuna yönelik onlarca anayasal değişiklik gerçekleştirildi.

Her şeyden önce ulusal bayramların kutlanması, anayasaya aykırı olarak ucube bir yönetmelikle yasaklandı. 5 Mayıs 2012’den beri halkın bayramlara katılımı engellendi, kurumların çelenk sunumu yasaklandı. Ulusal bayramlar belirli gün ve haftalar kapsamına indirgendi.

Daha da açığı kutlanmadı… Yeni bayramlar ilan edilip kutlanır oldu…

Diğer yandan tarihimiz, eğitim müfredatlarından çıkarılarak gelecek nesillerden tarih birliğini önemsememesi, bir millete mensup olma bilincinin yok olması hedeflendi.

Bugün yurtdışına gitmek için her türlü yolu deneyen gençlere kızmanın bir anlamı yok. Eğitim öğretim müfredatından, vesayet ve statüko diye diye milli tarihimiz çıkarılarak gençlikten tarihimiz saklandı! Aidiyet duygusu yok edildi, toplumsal mücadele ve yaşam yok edildi.

Rejim değiştirildi…

Atatürk’ün tarih birliği içinde Kocatepe de Malazgirt de var!

İktidarın yazdığı tarihte ise Kocatepe de Malazgirt de yok!

Gerçek olmayan bir tarih yazılıyor.

Gerçek olmayan bir Malazgirt de olsan ne yazar.

Kocatepe de bizim Malazgirt de bizim…

Her yaştan genç, 26 Ağustos’ta Kocatepe’de bu bilinç ile yürüyecektir…