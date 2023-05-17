Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı

Muğla’da, otomobilde tartıştığı eşi Mustafa Daşdemir (41) tarafından tahralı saldırıya uğrayan Songül Daşdemir (37), kucağındaki bebeği ile araçtan atladı. Hastaneye kaldırılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 1 yaşındaki bebeği Arda’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Mustafa Daşdemir sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Songül Daşdemir’in jandarmadaki ifadesinde, otomobilden atladıktan sonra da eşinin tahrayı boğazına dayayarak ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Beyobası istikametinden Pınarköy Mahallesine seyir halinde olan otomobilden bir kadın ve bir bebeğin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Songül Daşdemir ile 1 yaşındaki oğlu Arda, Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Arda bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TAHRAYLA SALDIRINCA BEBEĞİ İLE OTOMOBİLDEN ATLAMIŞ

Jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Songül Daşdemir’in, çıkan tartışma sonucu eşinin kendisine ağaç kesme ve budamada kullanılan tahra ile saldırdığını, canını kurtarmak için kucağındaki bebeği ile otomobilden atladığını belirtti. Daşdemir’in otomobilden atladıktan sonra yanlarına gelen eşinin tahrayı boğazına dayayıp, ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Daşdemir ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘cebir ve tehdit’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklandı. (DHA)