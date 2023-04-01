Kocasinan Belediye Başkanlığı işyeri kiraya veriyor

Mülkiyeti Kocasinan Belediye Başkanlığına ait olan 4 adet işyeri kiraya verilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocasinan Belediye Başkanlığı, bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

İhale, Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda, 11.04.2023 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

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