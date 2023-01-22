Kocaman bir kahkahayla cevap verdim
Canlarım…
Bazı akademisyenleri hiç tanımasam da…
Bazen…
Televizyon ekranlarında rasgeliyorum…
Bazen de…
Makalelerini okuyorum:
“Keşke senatomuz olsaydı da hanımefendi/beyefendi gibi senatörlerden oluşsaydı” diye düşünüyorum…
★
Sayıları çok az olan bu değerli akademisyenlerden biri:
Prof. Ersin Kalaycıoğlu…
Diğeri:
Prof. Mithat Baydur’dur…
★
Kalaycıoğlu ile hiç tanışmadım…
Hiç yazışmadık…
Hiç konuşmadık…
★
Mithat Baydur ise:
“Dostum/kardeşim” diye tanımlayabileceğim kadar yakınım…
★
Dün, Baydur’la mutat telefon sohbetlerimizden birini yaptık…
Tabii ki konu güncel siyaset…
Haliyle:
Anayasa idi…
★
Anayasa kutsal kitap olmadığına göre…
Maddeleri mantık açısından elbette eleştirilebilir bir kitapçıktır…
Ama…
Anayasa aynı zamanda…
Kutsal kitap gibi:
Emredici hükümler içerir…
★
Anayasamızın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili 101 ve 116. Maddeleri:
İşte o emredici hükümlerden ikisidir…
Ve…
Çok net…
Çok açıktır…
★
Mantık açısından eleştirilebilir bile olsa:
Uyulup uyulmayacağı tartışılmayacak kadar:
Geneldir…
Eşitlikçidir…
Kesindir…
★
Bu iki maddeye rağmen…
İki defa üstü üste “cumhurbaşkanı” sıfatıyla cumhurbaşkanlığı yapmış birinin…
Anayasanın bu maddelerini tanımayabileceğinin konuşulması:
Ne kadar abes ise…
★
Anayasanın delinmesini göze alabilecekleri anlaşılan altılı ittifakın…
İki genel başkanının:
“Erdoğan mağdur olmasın” gerekçeleri de o kadar abestir…
Fenerbahçe kongre üyesi Prof. Baydur bunu bir örnekle açıkladı…
★
Yıllar önce…
Beşiktaş 3-0 önde…
Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli:
Aynı anda en çok 5 yabancı oyuncu oynatabilme şartına rağmen…
Altıncı oyuncuyu:
Sahaya alıyor…
★
Bu öyle bir hata ki…
Maçın tekrarını değil…
Kural dışına çıkan takımın…
“Hükmen mağlup”:
Sayılmasını gerektiriyor…
★
Baydur sordu:
“Beşiktaş yönetimi ‘rakibimiz mağdur olmasın, maçı tekrar oynayalım’ diyerek, kuralın uygulanmamasını isteyebilir miydi?..”.
★
Bu soruya…
Kocaman kahkahalarımdan biriyle:
Cevap verdim…
★
Bu arada unutmadan…
Sizin cevabınızı da:
Tahmin edebiliyorum…
Senato
1961 anayasasının mükemmel yeniliklerinden biri:
“Senato” idi…
Senatoya girebilmek…
Yani…
“Meritler/Yüksek öğrenimliler meclisi üyesi bir senatör…” olabilmek için:
“En az dört yıllık bir üniversite mezunu” olma şartı vardı…
★
Aynı anayasanın getirdiği:
Tabii ve kontenjan senatörlüğü ise:
En büyük ayıbıydı…
★
3 yıllık harp okulu mezunu ihtilalci bir yüzbaşı:
Tabii senatör olarak…
Ve…
“Kaydı hayat” şartıyla:
Senatoda görev yapabiliyordu…
★
12 Eylül 1980’in gerici generalleri:
Meclisi ve senatoyu feshetti…
1982 anayasasında ise: Senatoya yer verilmedi…
Umarım
Ülke, cumhurbaşkanının da 3 yıl önce söylediği gibi:
“Çin modeline öykünerek” yönetiliyor…
★
Eğer…
Önümüzdeki seçimlerde…
Anayasa delinir…
İki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yaparak:
Yasal hakkını yitiren kişi…
Bir kez daha:
Aday olur…
Ve hatta…
Seçilirse…
★
Milyonlarca Müslümana zulmeden…
Soykırımı uygulayan Çin’in:
Kopyası oluruz…
★
Umarım seçmenler:
Bu hataya düşmez.
Bir gol daha
Hatırlayacaksınız…
Süleyman Soylu:
“İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanıyken ihaleye fesat karıştırdı” iddiasıyla…
Başkan aleyhinde:
Soruşturma başlatmıştı…
Danıştay:
“İmamoğlu ihaleye fesat karıştırmamıştır” hükmüne vardı…
Ve böylece… Soylu, İmamoğlu’ndan:
Bir gol daha yedi…
Gülüyormuş
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak:
Hareket halindeki bir araba içinde…
Sosyal medya için video çekimi yaptığı sırada…
Emniyet kemeri takmadığı için:
Para cezasına çarptırıldı…
Başbakan Sunak olay üzerine:
Özür diledi…
Son günlerde…
Erdoğan en çok…
Bu fıkraya:
Gülüyormuş…
İntikam seçimi
14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidar olan Adnan Menderes Hükümeti’ni…
27 Mayıs 1060’ta:
İhtilâlle deviren cuntanın başında:
Albay Alpaslan Türkeş vardı…
★
İhtilâlcilerin bildirisini radyoda okuyan:
NATO’ya ve CENTO’ya bağlılıklarını bildiren kişi de:
Albay Alpaslan Türkeş’ti…
★
Aynı Albay Alpaslan Türkeş:
Erdoğan’ın ortağı olduğu MHP’nin başbuğu idi…
Yani:
Bahçeli’nin patronu ve selefi (Bir önceki MHP Genel Başkanı…).
★
Eğer…
Erdoğan 14 Mayıs tarihini…
27 Mayısçılardan intikam almak için:
Tercih edecekse…
Menderes ve iki bakanını idam eden ihtilâlcilerin başı:
Türkeş’ten mi intikam almış olacak?..
★
Adnan Menderes’in gerçek mirasçıları olan:
İYİ Parti, DP, DEVA ve Gelecek Partisi seçmenlerinden mi?..
Sağır edeceksiniz
Sabaha karşı saatin üçü…
Belli ki sarhoş…
Çünkü…
Yalpalayarak yürüyor…
Onu bu halde gören Gece Bekçisi haykırıyor:
“Hemşerim, gecenin bu saatinden nereye?..”.
O sırada tam da evinin önüne gelmiş olan hırsız…
Zorla ayakta duruyor…
Bakışlarını…
Pencerede kendisini bekleyen karısına çeviriyor…
Ve cevap veriyor:
“Eve gidiyorum, nutuk dinlemeye…”.
★
- yüzyılın birinci çeyreği biterken…
Halen:
Bağırarak nutuk atanları:
Hiç sevmiyorum…
★
Yahu o nutuk modeli…
Günümüz teknolojisinin olmadığı…
Hatta…
Mikrofonun bile henüz: Bulunmadığı dönemlerdeydi…
★
Bağırmayın be…
Bağırmayın…
İnsanın kulaklarını:
Sağır edeceksiniz…
Nükte
“Sokaktaki cahil adamdan nefret ederim ve yanıma yaklaştırmam” sözüyle de bilinen ünlü Romalı ozan, mizahçı ve komutan Horace:
Azat edilmiş bir kölenin oğluydu…
★
En başarılı mizahın:
Tezatlardan doğduğunu bilen…
Kendisine karşı savaştığı Antonius’un bile:
Sevimliliği…
Esprileri nedeniyle affedip yanında bulundurduğu Horace…
Nükte için şöyle demişti:
“Bazen en önemli meseleleri, ciddilikten uzak bir nükte ile çözebilirsiniz…”.
★
Türkiye son 20 yılda…
Mizah ve nükte yönünden…
Yoksul politikacıların yönettiği bir ülke:
Hâline geldi…
★
Onların yoksulluğu…
Ülkeyi…
Ve…
Halkın %70’ini de: Fakirleştirdi…
Hesap sorulacak
Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki:
“SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim…”.
★
Kemal Bey…
Bir kere de şu YSK’yı uyarsanız…
Hatta daha şimdiden:
Kalabalık bir gurupla:
YSK’ya yürüseniz…
★
SPK nasıl olsa sizi dinlemeyecek…
YSK da dinlemeyecek…
Ama…
İtirazlarınız:
Arşive girecek…
Siz sormazsanız…
Sizden sonra gelenler mutlaka:
Hesap soracak…
Dil…
“Bir işin kavga ile sonuçlanacağını anlar anlamaz sabret, tahammül göster; bu suretle kavga kapısı kapanır.
İnat, haksızlık ve düşmanlık gördüğün vakit nazik ol. Çünkü keskin kılıç, yumuşak ipeği kesemez. İnsan tatlılıkla bir fili, bir saç kılıyla çekebilir…”.
Sadi-i Şirazi:
Bostan-Gülistan sayfa. 113.
Özlü söz:
Atatürk dedi ki:
“Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘başaracağım’ diye başlayarak sonunda ‘başardım’ diyenindir…”.