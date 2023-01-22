Kocaman bir kahkahayla cevap verdim

Canlarım…

Bazı akademisyenleri hiç tanımasam da…

Bazen…

Televizyon ekranlarında rasgeliyorum…

Bazen de…

Makalelerini okuyorum:

“Keşke senatomuz olsaydı da hanımefendi/beyefendi gibi senatörlerden oluşsaydı” diye düşünüyorum…

★

Sayıları çok az olan bu değerli akademisyenlerden biri:

Prof. Ersin Kalaycıoğlu…

Diğeri:

Prof. Mithat Baydur’dur…

★

Kalaycıoğlu ile hiç tanışmadım…

Hiç yazışmadık…

Hiç konuşmadık…

★

Mithat Baydur ise:

“Dostum/kardeşim” diye tanımlayabileceğim kadar yakınım…

★

Dün, Baydur’la mutat telefon sohbetlerimizden birini yaptık…

Tabii ki konu güncel siyaset…

Haliyle:

Anayasa idi…

★

Anayasa kutsal kitap olmadığına göre…

Maddeleri mantık açısından elbette eleştirilebilir bir kitapçıktır…

Ama…

Anayasa aynı zamanda…

Kutsal kitap gibi:

Emredici hükümler içerir…

★

Anayasamızın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili 101 ve 116. Maddeleri:

İşte o emredici hükümlerden ikisidir…

Ve…

Çok net…

Çok açıktır…

★

Mantık açısından eleştirilebilir bile olsa:

Uyulup uyulmayacağı tartışılmayacak kadar:

Geneldir…

Eşitlikçidir…

Kesindir…

★

Bu iki maddeye rağmen…

İki defa üstü üste “cumhurbaşkanı” sıfatıyla cumhurbaşkanlığı yapmış birinin…

Anayasanın bu maddelerini tanımayabileceğinin konuşulması:

Ne kadar abes ise…

★

Anayasanın delinmesini göze alabilecekleri anlaşılan altılı ittifakın…

İki genel başkanının:

“Erdoğan mağdur olmasın” gerekçeleri de o kadar abestir…

Fenerbahçe kongre üyesi Prof. Baydur bunu bir örnekle açıkladı…

★

Yıllar önce…

Beşiktaş 3-0 önde…

Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli:

Aynı anda en çok 5 yabancı oyuncu oynatabilme şartına rağmen…

Altıncı oyuncuyu:

Sahaya alıyor…

★

Bu öyle bir hata ki…

Maçın tekrarını değil…

Kural dışına çıkan takımın…

“Hükmen mağlup”:

Sayılmasını gerektiriyor…

★

Baydur sordu:

“Beşiktaş yönetimi ‘rakibimiz mağdur olmasın, maçı tekrar oynayalım’ diyerek, kuralın uygulanmamasını isteyebilir miydi?..”.

★

Bu soruya…

Kocaman kahkahalarımdan biriyle:

Cevap verdim…

★

Bu arada unutmadan…

Sizin cevabınızı da:

Tahmin edebiliyorum…

Senato

1961 anayasasının mükemmel yeniliklerinden biri:

“Senato” idi…

Senatoya girebilmek…

Yani…

“Meritler/Yüksek öğrenimliler meclisi üyesi bir senatör…” olabilmek için:

“En az dört yıllık bir üniversite mezunu” olma şartı vardı…

★

Aynı anayasanın getirdiği:

Tabii ve kontenjan senatörlüğü ise:

En büyük ayıbıydı…

★

3 yıllık harp okulu mezunu ihtilalci bir yüzbaşı:

Tabii senatör olarak…

Ve…

“Kaydı hayat” şartıyla:

Senatoda görev yapabiliyordu…

★

12 Eylül 1980’in gerici generalleri:

Meclisi ve senatoyu feshetti…

1982 anayasasında ise: Senatoya yer verilmedi…

Umarım

Ülke, cumhurbaşkanının da 3 yıl önce söylediği gibi:

“Çin modeline öykünerek” yönetiliyor…

★

Eğer…

Önümüzdeki seçimlerde…

Anayasa delinir…

İki dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yaparak:

Yasal hakkını yitiren kişi…

Bir kez daha:

Aday olur…

Ve hatta…

Seçilirse…

★

Milyonlarca Müslümana zulmeden…

Soykırımı uygulayan Çin’in:

Kopyası oluruz…

★

Umarım seçmenler:

Bu hataya düşmez.

Bir gol daha

Hatırlayacaksınız…

Süleyman Soylu:

“İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanıyken ihaleye fesat karıştırdı” iddiasıyla…

Başkan aleyhinde:

Soruşturma başlatmıştı…

Danıştay:

“İmamoğlu ihaleye fesat karıştırmamıştır” hükmüne vardı…

Ve böylece… Soylu, İmamoğlu’ndan:

Bir gol daha yedi…

Gülüyormuş

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak:

Hareket halindeki bir araba içinde…

Sosyal medya için video çekimi yaptığı sırada…

Emniyet kemeri takmadığı için:

Para cezasına çarptırıldı…

Başbakan Sunak olay üzerine:

Özür diledi…

Son günlerde…

Erdoğan en çok…

Bu fıkraya:

Gülüyormuş…

İntikam seçimi

14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidar olan Adnan Menderes Hükümeti’ni…

27 Mayıs 1060’ta:

İhtilâlle deviren cuntanın başında:

Albay Alpaslan Türkeş vardı…

★

İhtilâlcilerin bildirisini radyoda okuyan:

NATO’ya ve CENTO’ya bağlılıklarını bildiren kişi de:

Albay Alpaslan Türkeş’ti…

★

Aynı Albay Alpaslan Türkeş:

Erdoğan’ın ortağı olduğu MHP’nin başbuğu idi…

Yani:

Bahçeli’nin patronu ve selefi (Bir önceki MHP Genel Başkanı…).

★

Eğer…

Erdoğan 14 Mayıs tarihini…

27 Mayısçılardan intikam almak için:

Tercih edecekse…

Menderes ve iki bakanını idam eden ihtilâlcilerin başı:

Türkeş’ten mi intikam almış olacak?..

★

Adnan Menderes’in gerçek mirasçıları olan:

İYİ Parti, DP, DEVA ve Gelecek Partisi seçmenlerinden mi?..

Sağır edeceksiniz

Sabaha karşı saatin üçü…

Belli ki sarhoş…

Çünkü…

Yalpalayarak yürüyor…

Onu bu halde gören Gece Bekçisi haykırıyor:

“Hemşerim, gecenin bu saatinden nereye?..”.

O sırada tam da evinin önüne gelmiş olan hırsız…

Zorla ayakta duruyor…

Bakışlarını…

Pencerede kendisini bekleyen karısına çeviriyor…

Ve cevap veriyor:

“Eve gidiyorum, nutuk dinlemeye…”.

★

yüzyılın birinci çeyreği biterken…

Halen:

Bağırarak nutuk atanları:

Hiç sevmiyorum…

★

Yahu o nutuk modeli…

Günümüz teknolojisinin olmadığı…

Hatta…

Mikrofonun bile henüz: Bulunmadığı dönemlerdeydi…

★

Bağırmayın be…

Bağırmayın…

İnsanın kulaklarını:

Sağır edeceksiniz…

Nükte

“Sokaktaki cahil adamdan nefret ederim ve yanıma yaklaştırmam” sözüyle de bilinen ünlü Romalı ozan, mizahçı ve komutan Horace:

Azat edilmiş bir kölenin oğluydu…

★

En başarılı mizahın:

Tezatlardan doğduğunu bilen…

Kendisine karşı savaştığı Antonius’un bile:

Sevimliliği…

Esprileri nedeniyle affedip yanında bulundurduğu Horace…

Nükte için şöyle demişti:

“Bazen en önemli meseleleri, ciddilikten uzak bir nükte ile çözebilirsiniz…”.

★

Türkiye son 20 yılda…

Mizah ve nükte yönünden…

Yoksul politikacıların yönettiği bir ülke:

Hâline geldi…

★

Onların yoksulluğu…

Ülkeyi…

Ve…

Halkın %70’ini de: Fakirleştirdi…

Hesap sorulacak

Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki:

“SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim…”.

★

Kemal Bey…

Bir kere de şu YSK’yı uyarsanız…

Hatta daha şimdiden:

Kalabalık bir gurupla:

YSK’ya yürüseniz…

★

SPK nasıl olsa sizi dinlemeyecek…

YSK da dinlemeyecek…

Ama…

İtirazlarınız:

Arşive girecek…

Siz sormazsanız…

Sizden sonra gelenler mutlaka:

Hesap soracak…

Dil…

“Bir işin kavga ile sonuçlanacağını anlar anlamaz sabret, tahammül göster; bu suretle kavga kapısı kapanır.

İnat, haksızlık ve düşmanlık gördüğün vakit nazik ol. Çünkü keskin kılıç, yumuşak ipeği kesemez. İnsan tatlılıkla bir fili, bir saç kılıyla çekebilir…”.

Sadi-i Şirazi:

Bostan-Gülistan sayfa. 113.

Özlü söz:

Atatürk dedi ki:

“Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘başaracağım’ diye başlayarak sonunda ‘başardım’ diyenindir…”.