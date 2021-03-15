Kocaman bir hayal kırıklığı

Şampiyonluk adayı bir takımın kendi sahasında bu kadar çok puan kaybetmesi kabul edilebilir bir durum değil. Maç, tahmin edildiği gibi başladı. Fenerbahçe baskı kurdu, Gençlerbirliği savunmada kalabalık bekleyip hızlı ataklarla gol aradı. Fenerbahçe, ilk 45 dakikada yüzde 73’lük topla oynama oranına sahip olmasına rağmen sarı-lacivertli oyuncuların rakip ceza sahasında sadece 14 kez topla buluşması, kurulan baskının etkisizliğinin göstergesiydi.

Fenerbahçe, set oyununu oynayamıyor. Ne kanatları iyi kullanabiliyor ne de göbekten ikiye birlerle etkili olabiliyor. Varsa yoksa duran toplar. Mesela dün daha fazla şut denemeliydi sarı-lacivertliler.

Kanada çekilen Pelkas ortalarda yoktu. Mert Hakan sahada gezindi durdu. Sosa etkili değildi. Gustavo ayakta kalmaya çalıştı. Fenerbahçe, hayallerde ışıklar saçabildi bir hayal-i fener gibiydi bu sezon. Sanki sinirleri alınmış oyuncuların, sergilenen ruhsuz futbolun sonucunda başarı beklemek hayalcilik olur.

Bu kadar imkâna rağmen oynanan futbol buysa, Erol Hoca’nın hesap verme zamanı gelmiş de geçiyor bile. Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe için sezonun en önemli maçı haline geldi. Gerçi kazansa bile sahasında galip gelemediği sürece şampiyonluk gelmez.