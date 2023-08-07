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Kocaeli’de TMO deposunda patlama! Yaralılar var

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama meydana geldi. Patlama sırasında 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.35 sıralarında Derince Limanı’nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarında meydana geldi. Limanda bulunan silolarda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

5 KİŞİ YARALANDI

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

(DHA)

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