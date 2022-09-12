Kocaeli’de TEM’de zincirleme kaza: 1’i çocuk 4 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolu geçişinde, 2 yolcu otobüsü ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM’in Hereke tünel çıkışı Ankara yönünde meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan Seçkin Baydan yönetimindeki 41 IY 250 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen Ali Kaya’nın kullandığı 51 BE 111 plakalı ve Yusuf Kara yönetimindeki 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 4 kişi, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Otobüslerdeki yolcular da yeşil alanlara oturup, yeni araçları bekledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler Dilovası gişelerine yönlendirildi. Araçların yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten ulaşım sağlandı.

Öte yandan öğle saatlerinde Derince ilçesi TEM yolu Çınarlıdere Viyadüğü’nde meydana gelen zincirleme kazada ise 1 TIR, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Tuncay Yemişçi yönetimindeki 41 GR 866 plakalı, otomobil parçaları taşınan TIR, bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Nihat Çelik’in kullandığı 34 HC 1777 plakalı hafif ticari araç ve 3 otomobil de kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, yol da kısa süre ulaşıma kapandı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik akışı yeniden sağlandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)