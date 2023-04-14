Kocaeli’de sitenin istinat duvarı çöktü: 32 daire tahliye edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu hasar gören 4 apartmandaki 32 daire tahliye edilirken, olay sırasında evinin salonunun duvarı yıkılan 1 kişi ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Akik Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin istinat duvarının bir kısmının çökmesi sonucu kopan parçalar alt tarafta bulunan 4 apartmana zarar verdi. Bazı binaların duvarları yıkılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, hasar gören 4 apartmandaki 32 daire boşaltıldı. Olay sırasında evinde bulunan ve kopan parçalar nedeniyle salonunun duvarı yıkılan Enver Yiğit, yaralanması sonucu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tahliye edilen evlerde oturan vatandaşlardan bir kısmı akraba ve yakınlarının yanına giderken bir kısmı ise belediye ekipleri tarafından misafirhaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerinde başlattığı inceleme devam ediyor.

‘BOMBA GİBİ PATLAMA SESİ GELDİ’

Olayda evi hasar görenlerden Kaan Koç, “İlk önce tuğlalardan ve duvardan ses gelmeye başladı. Daha sonra bomba gibi patlama sesi geldi. Odam sallanmaya başladı, hatta salona geçmeye çalışırken ben de yere düştüm. Daha sonra ailemle birlikte binadan dışarı çıktık” dedi. (DHA)