Kocaeli’de plastik imalathanesinde yangın

Kocaeli ‘nin Körfez ilçesinde sanayi tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

TÜPRAŞ Kavşağı mevkisindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.