Kocaeli’de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama
Haberler Gündem

Kocaeli’de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli’de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/YPG mensubu 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in ortak çalışması ile yabancı uyruklu H.H. ve B.H.’nin, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler, kentte düzenlenen operasyonla 2 örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Kocaeli’de MİT destekli terör operasyonu: 2 tutuklama
Gündem