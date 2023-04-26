Kocaeli’de milletvekili adayına PKK/KCK’dan gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda Yeşil Sol Parti’nin Kocaeli 13. sıra milletvekili adayı A.D.’nin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli’den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen A.D’nin geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bu sabah A.D.’nin Üsküdar’daki evine operasyon düzenledi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan A.D.’nin cep telefonuna da el konuldu.

Şüpheli A.D’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (ANKA)