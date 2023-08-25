Kocaeli’de hafta sonu denize girmeyin uyarısı
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Kocaeli’de hafta sonu denize girmeyin uyarısı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın ve 27 Ağustos’ta denize girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları dolayısıyla hafta sonu Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci’de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilmeyen plaj ve koylarda denize girmemesi istendi (AA)

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Kocaeli’de hafta sonu denize girmeyin uyarısı
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