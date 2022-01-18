Kocaeli’de bir torpil skandalı daha

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, aralarında Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın da yer aldığı AKP’li isimlerin, yakınlarını Kocaeli’deki belediyelerde torpille istihdam ettiğini ileri sürdü. Daha önce de İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlu Oğuz Sağlık’ın AKP’li Kandıra Belediyesi’nde işe alındığı ortaya çıkmış Başkan Tahir Büyükakın ‘Konu hukuka aykırı değil, etik de değil’ diyerek olayın kapandığını ifade etmişti

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakı Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık’ın oğlu Oğuz Sağlık’ı AKP’li Kandıra Belediyesi’nde işe gitmeden memuriyet hakkı kazandırmasının ardından İSU’da göreve başlattığının ortaya çıkması büyük tepkiye yol açmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın ‘Konu hukuka aykırı değil, etik de değil’ diyerek olayın kapandığını ifade etmişti. Bu kez aralarında Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın da yer aldığı AKP’li farklı isimlerin, yakınlarını Kocaeli’deki belediyelerde farklı görevlerde torpille istihdam ettiği ileri sürüldü.

MİLLETVEKİLİ KARDEŞİNİ İŞE ALDIRDI İDDİASI

Pandemi dönemindeki yasak uygulamasını delerek oğlu için bin 500 kişilik düğün düzenlemesiyle gündeme gelen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, kardeşi Ahmet Yaman’ı, Belediye’nin 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Necmi Özen’in de kızı Büşra Özen’i AKP’li Darıca Belediyesi’nde işe yerleştirdiği iddia edildi.

AKP’li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ise, daha önce belediyenin reklam işlerini verdiği ablasının oğlu Eser Soydaş’ı belediyede şoför olarak işe aldığı ancak Soydaş’ın belediyeye gelmeden maaş aldığı ileri sürüldü.

Dilovası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç’un da teyzesinin oğlu olduğu bilinen Başkan Şayir’in yine dayısının oğlu Adem Sural’a sözleşmeli mühendis olarak iş başı yaptırdığı öne sürüldü.

“TORPİL DÜZENİNİ YIKANA KADAR HEPSİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Konuyla ilgili araştırmaları devam ettirdiklerini söyleyen CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* KPSS’de yüksek puan alıp mülakatlarda usulsüzce elenen, lisans, yüksek lisans, doktora mezunu on binlerce gencimiz işsizken Kocaeli’de yıllardır dile getirdiğimiz torpil skandalını utanmadan, arlanmadan sürdürüyorlar.

* Gençlerimiz çalışmalarının karşılığını alamadan torpil düzenin içerisinde adeta kayboluyor. On binlerce gencin, vatandaşın hakkını gasp ederek kamu kuruluşlarında AKP’li isimlerin yakınlarına uygulanan bu torpil kıyakları ortaya çıktığında sıkılmadan ‘Hukuka aykırı değil ama etik de değil’ diyebiliyorlar.

* Bizler bu torpil düzenini yıkana kadar tüm usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Halkımız da en güzel cevabı sandıkta verecektir.”