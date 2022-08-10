Kocaeli’de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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Kocaeli’de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli‘nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları dolayısıyla Uzunkum, Tuzağzı, Dikili, Babalı ve Sarısu plajlarında, Bağırganlı, Cebeci ve Kumcağız plajlarının ise bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi. (AA)

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Kocaeli’de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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