Kocaeli’de 100 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 100 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K’nin (38) İstanbul’dan temin ettiği kaçak etil alkolü Gölcük ilçesindeki Selimiye Mahallesi’ne getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda M.K’nin kullandığı aracın bagaj bölümünde 100 litre kaçak etil alkol bulundu.

Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yılbaşı yaklaşırken halkımızın sağlığını sahte alkol ticaretiyle tehlikeye atanlara karşı denetim ve operasyonlarımız artarak devam ediyor. Jandarma ekiplerimiz 100 litre etil alkol ele geçirdi. Bir kişiyi gözaltına aldı. Lütfen ihbar ediniz.” ifadelerini kullandı. (AA)