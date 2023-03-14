Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Kocaeli Üniversitesi 4/B sözleşmeli 165 personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

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