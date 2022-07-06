Koca dehşeti! Eşini sokak ortasında bıçakladı!

Konya’da Süleyman P. (46), belirlenemeyen nedenle sokak ortasında 2 çocuğunun annesi eşi Sultan P.’yi (34) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi. Süleyman P., sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sultan P.’yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Sultan P., yere yığılırken, öfkeli koca Süleyman P. de olay yerinden kaçtı. Sultan P., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Süleyman P. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)